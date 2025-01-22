Президент Сербии Вучич предложил поставить памятник Трампу

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
Если президент США урегулирует конфликт на Украине, то он достоин памятника. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Слова сербского лидера передаёт местное издание «Новости».
Лидер Сербии при этом не уверен, что принцип, предполагающий одновременные нападки и принуждение к миру то одной, то другой из сторон конфликта, будет эффективен, а также в том, что Россия и Украины пойдут на такие условия.
Ранее Трамп призвал Россию к «сделке» для завершения специальной военной операции на Украине, пригрозив в противном случае ужесточением санкций. Он также заявил, что, предлагая мир, оказывает «услугу» Владимиру Путину.
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«Если Трамп этого добьется, все вместе ему поставим памятник, он [тогда] спасет целую планету, болею за него, чтобы так и произошло», — сказал Вучич.
Лидер Сербии при этом не уверен, что принцип, предполагающий одновременные нападки и принуждение к миру то одной, то другой из сторон конфликта, будет эффективен, а также в том, что Россия и Украины пойдут на такие условия.
Ранее Трамп призвал Россию к «сделке» для завершения специальной военной операции на Украине, пригрозив в противном случае ужесточением санкций. Он также заявил, что, предлагая мир, оказывает «услугу» Владимиру Путину.
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Александр Бойцов