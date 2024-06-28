Следовавший из России сухогруз сел на мель в Турции

Фото: iStocj/Dikuch
Грузовое судно, следовавшее из России в Тунис, село на мель возле Стамбула в Мраморном море, передает Генеральное управление Береговой охраны Турции (ГУБО), сообщает РИА Новости.
«Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкей после того, как встал на якорь», – передали в ведомстве.
Отметим, что для эвакуации экипажа судна были отправлены катер и буксир.
В начале мая стало известно, что российскому танкеру«Приморье» удалось обойти американские ограничения с помощью секретной перевалки.
Читайте также:
У берегов Йемена затонуло торговое судно
Военный РФ с криком «Слава Украине» растоптал шеврон с флагом России и попал под суд
Командир сломал челюсть солдату из-за синяка на теле в Подмосковье----
Александр Климов