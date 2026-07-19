У берегов Гайаны затонул паром со 116 пассажирами

19 июля 2026, 12:52

Фото: iStock/TerryKelly

У берегов Гайаны затонул пассажирский паром MV BARIMA, на борту которого находилось около 116 человек. Об этом сообщил министр общественных работ страны Хуан Эдгхилл, чей комментарий приводит местное издание Demerara Waves.