У берегов Гайаны затонул паром со 116 пассажирами
У берегов Гайаны затонул пассажирский паром MV BARIMA, на борту которого находилось около 116 человек. Об этом сообщил министр общественных работ страны Хуан Эдгхилл, чей комментарий приводит местное издание Demerara Waves.
Судно следовало из столицы Джорджтауна в Порт-Кайтума. Вскоре после выхода из порта паром подал сигнал бедствия. Причины крушения пока не установили. Спасатели обнаружили судно — пассажиры зажгли сигнальные ракеты, что помогло оперативно прибыть в район бедствия. К текущему моменту эвакуировали восемь человек, поисково-спасательная операция продолжается.
Эдгхилл заявил, что власти «молятся за безопасность» остающихся на борту, но не уточнил, сколько пассажиров все еще находятся на пароме и есть ли у них доступ к спасательным средствам. Судно потерпело крушение на фоне сложных погодных условий, однако точные причины и обстоятельства происшествия пока выясняются.
Порт-Кайтума — один из удаленных населенных пунктов Гайаны, паромное сообщение с которым осуществляется через атлантическое побережье. В 2024 году у берегов Гайаны затонуло рыболовецкое судно, тогда жертвами стали 12 человек.
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