Поляк напал на подростка за разговор на украинском языке
В Польше мужчина напал в автобусе на 15-летнего юношу из Украины и его знакомую из-за того, что они общались на украинском языке. Об этом сообщает телеканал TVP3.
Инцидент произошел в городе Плоцк. По словам пострадавшего, пассажир начал оскорблять их и заявил, что «в Польше нужно говорить на польском». Затем мужчина ударил юношу ладонью по лицу, а после остановки автобуса вытолкнул его вместе со знакомой на улицу.
Мать подростка рассказала, что после произошедшего она боится разговаривать на родном языке, а ее сын перестал чувствовать себя в безопасности. Местная прокуратура начала расследование, личность нападавшего устанавливается.
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