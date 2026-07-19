Поляк напал на подростка за разговор на украинском языке

19 июля 2026, 12:09

В Польше пассажир автобуса напал на подростка за разговор на украинском языке

Фото: iStock/Krzysztof12

В Польше мужчина напал в автобусе на 15-летнего юношу из Украины и его знакомую из-за того, что они общались на украинском языке. Об этом сообщает телеканал TVP3.