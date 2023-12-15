В Нальчике предотвратили теракт на вокзале

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У местного жителя дома в ведре обнаружили два СВУ, которые он планировал привести в действие под Новый год.
SHOT сообщает, что силовики пришли с обысками к 42-летнему Виталию Г. в квартиру в переулке Голубых Елей. На допросе он признался, что был в постоянном контакте с украинскими кураторами по телефону.
Мужчина приобрёл необходимое для производства самодельного взрывного устройства и спрятал в съёмном гараже. В помещении обнаружили два пакета с аммиачной селитрой, пакет с гвоздями и саморезами, бутылки с растворителями и два СВУ. Они были зафиксированы в металлическом ведре.
По словам задержанного, он планировал подорвать СВУ в декабре в здании железнодорожного вокзала Нальчика.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконное приобретение взрывчатых веществ» и «Приготовление к преступлению, изготовление и приспособление орудий совершения преступления».
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Мужчина приобрёл необходимое для производства самодельного взрывного устройства и спрятал в съёмном гараже. В помещении обнаружили два пакета с аммиачной селитрой, пакет с гвоздями и саморезами, бутылки с растворителями и два СВУ. Они были зафиксированы в металлическом ведре.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконное приобретение взрывчатых веществ» и «Приготовление к преступлению, изготовление и приспособление орудий совершения преступления».
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Мария Фирсова