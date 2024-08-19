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Православная пенсионерка спалила квартиру из-за свечки в Коломне

19 августа 2024, 15:33
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Пенсионерка спалила квартиру из-за свечки в подмосковной Коломне, сообщает Telegram-канал SHOT. Журналисты уточнили, что пострадавшая Людмила зажгла свечу по случаю православного праздника, а когда вернулась в комнату из кухни, там уже вовсю полыхало.


Своими силами женщина не смогла потушить возгорание, поэтому выбежала на улицу. Соседи вызвали оперативные службы. Людмила обожгла руку, ей оказали помощь, однако она лишилась телефона и документов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет в Башкирии завел дело после пожара на территории нефтехимического завода. Происшествие унесло жизни трех человек. Все произошло, когда рабочие демонтировали старый трубопровод.

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В Саратовской области арестовали мужчину, державшего трех рабов на ферме
19 августа 2024, 15:56

Фото: iStock/Yingko

Пугачевский районный суд Саратовской области арестовал местного жителя, который держал трех рабов на ферме. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Во время судебного заседания злоумышленник возражал, заявляя, что не планирует скрываться от правоохранителей и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, но суд пришел к убеждению о необходимости ареста.

Согласно данным следствия, в период с апреля по август обвиняемый незаконно удерживал на своей ферме трех человек и заставлял их работать. Знакомые преступника нашли троих мужчин для работы с его скотом. В рамках договора они обязались содержать в порядке животных хозяина фермы, а он обязался выплачивать им ежемесячную зарплату.

Через некоторое время вместо денег работники фермы получили угрозы насилием. Также в отношении одного из потерпевших фигурант дела применил физическое насилие, когда тот попытался сбежать. В начале этого месяца одному из потерпевших все же удалось сбежать. Он и обратился в полицию.

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#саратовская область
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В Подмосковье женщина с мачете напала на детей
19 августа 2024, 15:37

Фото: istockphoto / anna avdeeva

Женщина с мачете напала на детей в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в телеграмм-канале Regions.
Инцидент произошёл в посёлке Пуршево.

«Как утверждают местные жители, конфликт начался по вине детей. Они стучали в окно квартиры на первом этаже, где проживает женщина», — сообщили в ведомстве.

Как рассказали соседи, ранее эти дети уже распыляли перцовый баллончик в сторону её супруга. После этого случая жители вызвали полицию.

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В Мелитополе задержали мужчину с 400 граммами наркотиков
Рогов: ФСБ и МВД задержали мужчину с 400 граммами наркотиков в Мелитополе
19 августа 2024, 15:17

Фото: istockphoto/Diy13

Мужчину с 400 граммами синтетических наркотиков задержали в Мелитополе Запорожской области. Задержание проходило совместно с ФСБ и МВД, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что злоумышленника взяли на территории одного гаражного кооператива, когда тот поднимал тайниковую закладку. Оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник букмекерской конторы ударил клиента после перепалки и попытался скрыться из города, однако 19-летнего агрессора взяли по горячим следам.

Кроме того, мигрантку из Узбекистана уличили в насилии над ребенком.

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#наркотики
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#новости
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В ДТП в Раменском округе один человек погиб и четверо пострадали
19 августа 2024, 14:33

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Две легковые машины столкнулись на 137 километре трассы А-107 на территории Раменского городского округа, в ДТП погиб человек и получили ранения ещё четверо, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Столкновение произошло в понедельник, 19 августа, в 07:04. Автомобиль марки «Форд» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем марки «Лексус». В результате столкновения один человек погиб. Ранения получили четверо, в том числе двое подростков 2007 и 2010 годов рождения», — говорится в сообщении.
Пострадавших в ДТП госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. По результатам проверки будет принято решение относительно возбуждения уголовного дела.

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#мвд московской области
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Азербайджанские разборки: за что вора в законе Алика Рыжего расстреляли в Москве, связь с Дедом Хасаном
19 августа 2024, 14:18

Фото: iStock/A_N

Дерзкое убийство произошло в 2021 году на глазах у посетителей элитного фитнес-клуба в Москве. К крепкому мужчине, который в тот момент занимался на беговой дорожке, подошёл другой посетитель и практически в упор расстрелял его из пистолета. Убитым оказался криминальный авторитет Альберт Рыжий. Кому перешел дорогу вор в законе и что известно о киллере расскажет редакция «Радио 1».

Убийство авторитета Алика Рыжего


Али Гейдаров по прозвищу Альберт Питерский или Алик Рыжий в тот роковой день пришел в элитный фитнес-клуб ЖК «Алые паруса». В тот момент, когда он находился на беговой дорожке, к нему подошел неизвестный мужчина. Киллер произвел несколько выстрелов в упор, а затем еще один контрольный в голову.
На остальных посетителей убийца никакого внимания не обратил. Он спокойно подошел к лавке, забрал свой рюкзак и направился к выходу. Своего лица киллер не скрывал, действовал неспешно и профессионально.


Чем известнен Алик Рыжий


Свою криминальную карьеру Алик Рыжий (он же Альберт Питерский) начал в возрасте 19-ти лет. В начале 2000-х он приехал из Азербайджана в Архангельск, где приобщился к местной банде. Сначала молодой парень занимался вымогательством, затем был замешан в грабежах, побоях, хищении документов. К 2021-му году Алик Рыжий уже несколько раз был судим. Именно тогда после выхода на свободу он был коронован вором в законе Дедом Хасаном. На тот момент главным человеком в российском криминале.

Вскоре Дед Хасан был застрелен, а члены большого преступного клана стали вести войну за сферу влияния. Так, Алик Рыжий дважды едва не был убит, однако оба покушения оказались неудачными.

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

За что расстреляли вора в законе


По подозрению в убийстве Гейдарова вскоре был задержан уроженец Азербайджана Матлаб Султанов. Выяснилось, что долгое время он следил за своей жертвой. Султанов снимал квартиру по соседству с Аликом Рыжим, ходил в спортзал, где занимался криминальный авторитет. Киллер заметил, что во время тренировок Гейдаров всегда отпускает своего телохранителя. Так, было принято решение стрелять в вора прямо в спортзале.

На допросах Султанов отказывался называть «заказчика» преступления. Однако правоохранители предположили, что Гейдаров мог помешать одной из крупнейших группировок, которая имела сильное влияние на торговцев рынка «Фуд-Сити». На базу из всех стран СНГ завозились овощи и фрукты. «Дань» с торговцев взымали сразу несколько крупных криминальных фигур азербайджанского происхождения, воюющих между собой за господство.

Еще одной версией убийства стала месть Альберту Рыжему за организацию покушения на некого Лоту Гули. Крупный криминальный авторитет провел в колонии больше 22-х лет. Будучи в местах лишения свободы, он контролировал преступные группировки «на воле», руководил делами. Спустя несколько лет после освобождения он был убит собственным охранником в Турции. Негласно заказчиком преступления назывался Альберт Рыжий.


Что известно о киллере


Впервые Матлаб Султанов попал в криминальные новости в 2008 году. В возрасте 24-х лет он зарезал собственную сестру – 33-летнюю Парвану Гусейналиеву, а после отрезал ухо ее мужу.

В ходе судебного процесса мужчина не признал себя виновным и заявил, что сестру он убил из-за ее якобы легкого поведения. Какой приговор был вынесен Матлабу, неизвестно, однако, судя по всему, он пробыл в тюрьме достаточно долго. По всей вероятности, там Султанов и связался с авторитетами, которые обратили внимание на дерзкого молодого мужчину.

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#москва
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В ДНР осужденные заблокировали сотрудников колонии и не давали им работать
19 августа 2024, 14:03

Фото: iStock/OlFedv

В исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий». Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что действия осужденных пресекли. В результате происшествия никто не пострадал.

Колония находится в Енакиево. В настоящее время она работает в штатном режиме. Сколько работников колонии было заблокировано, не разглашается.

Ранее сообщалось, что наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в июне этого года обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

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В США женщина упала в обморок в спортзале и потеряла часть мозга

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#колония
#происшествия
#сизо
#работники
#тюрьма
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Граждане РФ пострадали в ДТП с автобусом в Литве
Калиниградские власти помогут пострадавшим в ДТП с автобусом в Литве
19 августа 2024, 14:01

Фото: istockphoto/flavijus

Авария с автобусом произошла в Литве, в числе пострадавших есть россияне, калининградские власти окажут им помощь, заявили в пресс-службе правительства российского региона.
«Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и того, какая необходима помощь. Координация всей необходимой помощи ведется через посольство России в Литве», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, автобус следовал по маршруту «Рига-Калининград», но перевернулся неподалеку от границы Литвы с РФ. В салоне было 47 человек, 26 из них госпитализировали. Среди пострадавших несовершеннолетние граждане.

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#россия
#литва
#дтп
#калининград
#новости
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Следком открыл дело после пожара на нефтехимическом заводе в Башкирии
19 августа 2024, 13:08

Фото: Фотобанк Московской области

Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на нефтехимическом заводе в Башкирии после пожара на предприятии открыл региональный Следственный комитет.
«По предварительным данным, 19 августа 2024 года вблизи территории одного из нефтехимических предприятий города Стерлитамака при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси, в результате чего трое человек получили термические ожоги», — сказано в сообщении ведомства.

Там отметили, что пострадавшими сейчас занимаются медики, людей госпитализировали. Скоро будут проведены все необходимые экспертизы.

Пожар на заводской территории предприятия «Авангард» произошел при демонтаже трубопровода. Погибли три человека.

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#башкирия
#пожар
#следственный комитет
#новости
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В США женщина упала в обморок в спортзале и потеряла часть мозга
WKYT: 23-летняя американка лишилась части мозга из-за обморока в спортзале
19 августа 2024, 13:07

Фото: iStock/nortonrsx

Женщина из США потеряла часть мозга после того, как упала в обморок во время тренировки. Об этом сообщает WKYT.
Уточняется, что в один из дней 23-летняя Сара Фицджеральд находилась в спортзале и вдргу почувствовала себя странно. Она успела позвонить родителям, после чего потеряла сознание.

Близкие Сары сразу же вызвали скорую. Однако никто не мог понять, что произошло с девушкой, по пути в больницу она несколько раз переставала дышать. В медучреждении ей сделали компьютерную томографию, которая показала, что причиной обморока стало серьезное кровоизлияние в мозг. Позже у Фицджеральд диагностировали артериовенозную мальформацию.

Девушка провела в реанимации больше месяца, ей сделали 6 операций и удалили часть мозга. Сара оказалась прикована к постели, она не может самостоятельно двигаться и говорить. На сегодняшний день медики не знают, насколько девушка сможет восстановиться.

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