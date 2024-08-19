Православная пенсионерка спалила квартиру из-за свечки в Коломне

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Пенсионерка спалила квартиру из-за свечки в подмосковной Коломне, сообщает Telegram-канал SHOT. Журналисты уточнили, что пострадавшая Людмила зажгла свечу по случаю православного праздника, а когда вернулась в комнату из кухни, там уже вовсю полыхало.
Своими силами женщина не смогла потушить возгорание, поэтому выбежала на улицу. Соседи вызвали оперативные службы. Людмила обожгла руку, ей оказали помощь, однако она лишилась телефона и документов.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет в Башкирии завел дело после пожара на территории нефтехимического завода. Происшествие унесло жизни трех человек. Все произошло, когда рабочие демонтировали старый трубопровод.
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Никита Кротов