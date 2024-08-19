В Подмосковье женщина с мачете напала на детей

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Женщина с мачете напала на детей в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в телеграмм-канале Regions.
Инцидент произошёл в посёлке Пуршево.
Как рассказали соседи, ранее эти дети уже распыляли перцовый баллончик в сторону её супруга. После этого случая жители вызвали полицию.
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«Как утверждают местные жители, конфликт начался по вине детей. Они стучали в окно квартиры на первом этаже, где проживает женщина», — сообщили в ведомстве.
Как рассказали соседи, ранее эти дети уже распыляли перцовый баллончик в сторону её супруга. После этого случая жители вызвали полицию.
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Мира Полтева