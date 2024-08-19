В Подмосковье женщина с мачете напала на детей

Дерзкое убийство произошло в 2021 году на глазах у посетителей элитного фитнес-клуба в Москве. К крепкому мужчине, который в тот момент занимался на беговой дорожке, подошёл другой посетитель и практически в упор расстрелял его из пистолета. Убитым оказался криминальный авторитет Альберт Рыжий. Кому перешел дорогу вор в законе и что известно о киллере расскажет редакция «Радио 1».