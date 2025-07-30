Геофизик Кусонский рассказал, будут ли другие землетрясения на территории России

30 июля 2025, 13:00

Фото: istockphoto / SteveCollender

Землетрясение, зафиксированное на Камчатке, не представляет угрозы для других регионов России. Об этом для Татар-информ сообщил кандидат геолого-минералогических наук, заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ Олег Кусонский.





Он отметил, что Камчатка относится к числу сейсмоактивных территорий, где подобные явления происходят регулярно. В то же время, существуют и более стабильные в этом плане регионы, такие как Урал.

«Каждый регион живет своей геологической жизнью, поэтому физической передачи напрямую не стоит ждать, да это и физически невозможно. Да, на Камчатке случилось землетрясение, но оно там останется, ничего оно не спровоцирует», — пояснил специалист.