В Сочи задержали блогеров, снимавших видео на фоне пожара у нефтебазы в Адлере

04 августа 2025, 11:20

Фото: iStock/Dzurag

Полиция Сочи совместно с правоохранителями федеральной территории «Сириус» задержала троих приезжих из Нижнего Тагила за съёмку видеоролика на фоне пожара на нефтебазе в Адлерском районе. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.