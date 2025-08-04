В Сочи задержали блогеров, снимавших видео на фоне пожара у нефтебазы в Адлере
Полиция Сочи совместно с правоохранителями федеральной территории «Сириус» задержала троих приезжих из Нижнего Тагила за съёмку видеоролика на фоне пожара на нефтебазе в Адлерском районе. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что на записи, распространившейся в соцсетях, видно, как две девушки и молодой человек позируют перед камерой на фоне густого чёрного дыма и пылающих резервуаров под музыку.
Инцидент произошёл на фоне режима чрезвычайной ситуации, введённого в связи с пожаром, вспыхнувшим на одном из объектов нефтехранилища. Видео вызвало волну критики в интернете, в том числе со стороны местных жителей, которые сочли действия участников съёмки неуместными и провокационными.
В отношении одной из участниц, 20-летней девушки, составлен административный протокол по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации. Она будет привлечена к ответственности за нарушение порядка в условиях действия режима ЧС.
По предварительной информации, остальные участники съёмки пока ограничились предупреждением, но материалы проверяются на предмет возможного нарушения общественного порядка.
В своём видеообращении задержанные заявили, что ролик был снят «исключительно для личных целей» и не имел оскорбительного или кощунственного смысла. Они также извинились за своё поведение, отметив, что не осознавали всей серьёзности происходящего.
Правоохранительные органы продолжают проверку обстоятельств, при которых был снят видеоролик. Не исключено, что в отношении других участников также будут составлены административные протоколы. Власти напоминают, что в условиях объявленного режима ЧС действует усиленный контроль за действиями граждан вблизи опасных объектов.
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