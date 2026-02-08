В Петербурге арестовали торговавшего трупами заведующего моргом
В Санкт-Петербурге заключили под стражу заведующего моргом Александровской больницы Андрея Кавецкого, обвиняемого в получении взяток за передачу трупов умерших частной компании. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Кавецкому инкриминируют превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере. Его задержание связано с расследованием уголовного дела о незаконной продаже частей тел из морга этой же больницы.
По версии следствия, биоматериал поставлялся компании «Анабиос», занимающейся танатопрактикой. Владельцы фирмы, как сообщают СМИ, платили заведующему моргом минимум полумиллиона рублей за беспрепятственный доступ в отделение и отчленение необходимых фрагментов.
