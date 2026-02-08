Минимум 12 пенсионеров увезли из пансионата в больницу в Новой Москве
Не менее 12 постояльцев пансионата госпитализировали в Новой Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел в деревне Пенино Троицкого района. По предварительным данным, у пенсионеров диагностировали кишечную инфекцию. Источник подчеркивает, что в медицинские учреждения также забирают всех, кто мог с ними контактировать.
При этом родственникам пострадавших изначально сообщили, что причиной недомогания является ОРВИ. Предполагается, что инфекцию завезли двое зараженных, вернувшихся от своих родных.
Ранее сообщалось о массовом отравлении российских туристов в одном из отелей Пхукета. Предполагается, что в их коктейли добавляли неочищенный лед.
