В российском городе спасли семь человек с дрейфующей льдины
Спасатели в Астрахани эвакуировали с дрейфующей льдины на Волге семерых человек, среди них — ребенок 2016 года рождения. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, в воскресенье на реке откололась льдина с людьми. Как уточнили спасатели РИА Новости, предположительно, мужчины находились на рыбалке.
На место оперативно направили силы и средства спасения. В результате всех удалось снять со льда, медицинская помощь никому не потребовалась.
В МЧС напомнили, что выходить на лёд сейчас опасно. В регионе он заметно слабый. Спасатели рекомендуют обязательно надевать спасательный жилет.
