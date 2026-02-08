В российском городе спасли семь человек с дрейфующей льдины

08 февраля 2026, 18:20

Спасатели вытащили семь человек с дрейфующей льдины в Астрахани

Фото: istockphoto/Andrey Nikitin

Спасатели в Астрахани эвакуировали с дрейфующей льдины на Волге семерых человек, среди них — ребенок 2016 года рождения. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.