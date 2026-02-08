Достижения.рф

В российском городе спасли семь человек с дрейфующей льдины

Спасатели вытащили семь человек с дрейфующей льдины в Астрахани
Фото: istockphoto/Andrey Nikitin

Спасатели в Астрахани эвакуировали с дрейфующей льдины на Волге семерых человек, среди них — ребенок 2016 года рождения. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.



По данным ведомства, в воскресенье на реке откололась льдина с людьми. Как уточнили спасатели РИА Новости, предположительно, мужчины находились на рыбалке.

На место оперативно направили силы и средства спасения. В результате всех удалось снять со льда, медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС напомнили, что выходить на лёд сейчас опасно. В регионе он заметно слабый. Спасатели рекомендуют обязательно надевать спасательный жилет.

Никита Кротов

