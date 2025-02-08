Число пострадавших при пожаре на востоке Москвы увеличилось до 10 человек

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Количество пострадавших в результате пожара на востоке Москвы выросло до десяти человек. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на представителей экстренных служб. Уточняется, что среди пострадавших есть дети.
Ранее в Росгвардии проинформировали, что из горящего здания на Электрозаводской улице удалось вывести несколько десятков человек.
По последней информации спасателей, спасено 90 человек, еще 120 — эвакуировано.
В субботу вечером, 8 февраля, стало известно о том, что примерно 30 человек оказались заблокированными пламенем в одной из столичных танцевальных студий. Уточнялось, что в здании, где случилось возгорание, расположен также фитнес-клуб.
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По последней информации спасателей, спасено 90 человек, еще 120 — эвакуировано.
В субботу вечером, 8 февраля, стало известно о том, что примерно 30 человек оказались заблокированными пламенем в одной из столичных танцевальных студий. Уточнялось, что в здании, где случилось возгорание, расположен также фитнес-клуб.
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Никита Кротов