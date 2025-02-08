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Число пострадавших при пожаре на востоке Москвы увеличилось до 10 человек

Фото: istockphoto/grafoto

Фото: istockphoto/grafoto

Количество пострадавших в результате пожара на востоке Москвы выросло до десяти человек. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на представителей экстренных служб. Уточняется, что среди пострадавших есть дети.
Ранее в Росгвардии проинформировали, что из горящего здания на Электрозаводской улице удалось вывести несколько десятков человек.

По последней информации спасателей, спасено 90 человек, еще 120 — эвакуировано.



В субботу вечером, 8 февраля, стало известно о том, что примерно 30 человек оказались заблокированными пламенем в одной из столичных танцевальных студий. Уточнялось, что в здании, где случилось возгорание, расположен также фитнес-клуб.

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В Новой Москве шестилетняя девочка упала с 9 этажа и погибла
09 февраля 2025, 05:11

Фото: iStock/eranicle

В Новой Москве погибла шестилетняя девочка выпав из окна квартиры на девятом этаже. Об этом рассказали в прокуратуре.
«Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, подошла к окну, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты 9 этажа», — рассказали в ведомстве.

В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Как оказалось, родители оставили девочку одну на небольшой срок. По факту инцидента запущена проверка. Также в прокуратуре попросили родителей не оставлять детей без присмотра.

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#ребёнок
#родители
#происшествия
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В Перу полиция освободила из сексуального рабства свыше 80 женщин
09 февраля 2025, 05:08

Фото: iStock/TheaDesign

Полицейские в Перу совместно с США смогли освободить из сексуального рабства свыше 80 женщин. Об этом сообщает радио RPP.
Как рассказали правоохранители, девушками торговали члены крупной банды «Поезд Арагуа». В операции по освобождению женщин участвовало более 300 полицейских и персонал офиса по вопросам национальной безопасности американского посольства в Перу.

В результате операции правоохранителям удалось арестовать 23-х членов банды «Дети бога». Группировка контролировалась транснациональной криминальной организацией «Поезд Арагуа».

По итогу удалось спасти 84 девушки. Среди них трое являлись несовершеннолетними. В числе задержанных преступников значатся 12 венесуэльцев и 11 перуанцев.

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«Части тела изучат повторно»: вдовец Марии Полищук, потерявшей память и впавшей в кому после родов, пытается разгадать причину ее смерти
09 февраля 2025, 04:53

Геннадий и Мария (Фото: «ВКонтакте»/Мария Полищук)

Трагичная судьба Марии Полищук из Ульяновска потрясла общественность. Девушка после родов своего третьего ребенка впала в кому и потеряла память. Ее супруг занялся Геннадий занялся лечением жены, но в декабре прошлого года Мария неожиданно скончалась.
Официальная причина смерти вызвала множество вопросов у Геннадия:

«Причиной смерти гражданки явилась внезапная сердечная смерть. Все. Никакого продолжения этого предложения нет. Просто три слова», — возмутился мужчина.

Как пишут Starhit, следователь также удивился данным медицинским заключением, в связи с чем вызвал к себе на допрос эксперта. Тот заявил правоохранителю, что взял с тела девушки 23 частички тела, по факту экспертизы которых и пришел к такому выводу. В скором времени будет проведена повторная экспертиза, но уже в Москве.

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При этом Геннадий пообщался с другими экспертами по поводу возможных причин смерти Марии. По мнению некоторых зрителей программы «Прямой эфир», которые следили за историей семьи, движение тромба спровоцировал массаж, который делали девушке незадолго до смерти. При этом эксперт опроверг эту версию и заявил, что в процессе изучения тела ни одного тромба не обнаружил.

Сам Геннадий изначально думал, что его жена поперхнулась хлебом, когда мужчина ненадолго ушел из дома. Эта версия также не нашла подтверждения.

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#эксперт
#смерть
#семьи
#роды
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Трое жителей Петербурга обманули контрактников ВС РФ на более чем миллион рублей
09 февраля 2025, 01:51

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурга арестовали троих жителей за обман контрактников российской армии на более чем миллион. Об этом рассказали в пресс-службе судов Северной столицы.
«Компаньоны придумали, как прибирать к рукам деньги, которые Минобороны РФ выделяет гражданам при поступлении на контрактную службу», — сообщают в telegram-канале ведомства.

По данным следствия, мошенники смогли придумать махинацию, по которой обманывали потерпевших на сумму до 400 тысяч рублей. Именно такая сумма равняется единовременной выплате. К тому же преступники смогли заполучить деньги и с других выплат, выделяемых в случае заключения контракта с российской армией.

Как оказалось, подозреваемые убеждали солдат доверить им свои банковские карты, после чего списывали с них деньги и распоряжались ими по собственному усмотрению. Общая сумма похищенного превысила 1,1 миллион рублей. Сейчас аферисты помещены под стражу.

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#вс рф
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У берегов Сахалина потерпело бедствие очередное судно с мазутом. Видео
Baza: у Сахалина потерпело бедствие китайское судно с мазутом
08 февраля 2025, 23:36

Фото: iStock/Dikuch

У берегов Сахалина потерпело бедствие китайское судно с мазутом, получившее пробоину в Невельском районе. Об этом сообщает Baza.
«Cухогруз «Анг Янг-2», нагруженный 56 тоннами дизельного топлива, 706 тоннами мазута и 1000 тоннами угля получил пробоину в Невельском районе. Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее порта Невельск», — пишут в telegram-канале.

По данным МЧС, разлива мазута удалось избежать. Сейчас решается вопрос о снятии судна с мели. При этом есть трудности в понимании масштаба проблемы. Как отметил один из источников, это связано с переводчиком, чей уровень компетентности, по его выражению, «хромает».



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#мчс
#судно
#происшествие
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