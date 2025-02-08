Узнали судьбу всех пассажиров пропавшего на Аляске самолета

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Еще в четверг в небе над штатом Аляска произошла авиакатастрофа с участием самолета компании Bering Air, выполнявшего рейс из Уналаклита в Ном. На борту находились десять человек, включая девять пассажиров и пилота, и все они погибли. Об этом сообщили в пятницу из агентства Associated Press, ссылаясь на информацию от Береговой охраны США.
Причины инцидента пока неизвестны.
По данным NBC, обломки самолета были обнаружены в 34 милях (54,7 км) к юго-востоку от города Ном. Это стало уже третьей серьезной авиакатастрофой в США за менее чем две недели.
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По данным NBC, обломки самолета были обнаружены в 34 милях (54,7 км) к юго-востоку от города Ном. Это стало уже третьей серьезной авиакатастрофой в США за менее чем две недели.
29 января произошло столкновение пассажирского самолета American Airlines с вертолетом Black Hawk, в результате которого погибли 67 человек. Среди них – бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший за Россию, Азербайджан и США. На момент смерти ему было всего 46 лет.
31 января в Филадельфии разбился медицинский борт Learjet 55, унесший жизни не менее семи человек и приведший к госпитализации 19.
Ранее «Радио 1» передавало, что МО РФ подало в суд на РЖД и планирует отсудить миллионы рублей. Также сообщается, что Зеленский подтвердил — Украина скоро запустит систему контрактов для привлечения молодежи 18-24 лет на СВО.
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Мария Моисеева