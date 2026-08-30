У берегов Северного Кипра перевернулся паром с 279 пассажирами
У побережья Северного Кипра потерпел бедствие паром, на борту которого находились 279 пассажиров. По сведениям Telegram-канала SHOT, среди них есть русскоговорящие граждане, наличие у них российского гражданства уточняется.
Инцидент произошёл примерно в 2–2,5 километрах от берега в районе Гирне. Капитан заметил поступление воды в носовую часть судна и попытался вернуться к берегу, однако сделать это не удалось — вскоре паром перевернулся.
В районе происшествия развернули масштабную поисково-спасательную операцию. К поискам людей привлекли береговую охрану и экипажи близлежащих судов. На берег направили кареты скорой помощи. По предварительной информации, есть пострадавшие, но их точное количество и состояние ещё не установили. Сведений о погибших на текущий момент не поступало.
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