У берегов Северного Кипра перевернулся паром с 279 пассажирами

30 августа 2026, 14:16

Фото: Istock/dushi82

У побережья Северного Кипра потерпел бедствие паром, на борту которого находились 279 пассажиров. По сведениям Telegram-канала SHOT, среди них есть русскоговорящие граждане, наличие у них российского гражданства уточняется.