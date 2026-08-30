«Коляска как оружие»: В Набережных Челнах раскрыли шокирующую схему автоподстав

30 августа 2026, 13:22

В Набережных Челнах женщина использует коляску с ребёнком для автоподстав

Фото: Istock/Jun

В Набережных Челнах раскрыли новую схему автоподстав с участием женщины с коляской. Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» опубликовал ролик, в котором очевидец демонстрирует механизм обмана.