Достижения.рф

«Коляска как оружие»: В Набережных Челнах раскрыли шокирующую схему автоподстав

В Набережных Челнах женщина использует коляску с ребёнком для автоподстав
Фото: Istock/Jun

В Набережных Челнах раскрыли новую схему автоподстав с участием женщины с коляской. Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» опубликовал ролик, в котором очевидец демонстрирует механизм обмана.



Согласно видеозаписи, женщина подолгу стоит у проезжей части с коляской, в которой находится реальный ребёнок, и выжидает момент для атаки.

Обзор на мать с малышом перекрывает припаркованный рядом автомобиль, поэтому их не видно водителям. Когда мимо проезжает машина, гражданка выходит на дорогу и специально таранит коляской кузов транспортного средства.

Один человек заметил махинацию и вмешался. Мужчина, назвавшийся мужем «пострадавшей», попытался устроить конфликт, но после упоминания видеорегистратора сразу предложил мирно урегулировать ситуацию. Позже выяснилось, что мошенники приходятся друг другу не супругами, а братом и сестрой. Аналогичные случаи уже происходили и в других городах России.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 1 0 0 1