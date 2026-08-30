«Коляска как оружие»: В Набережных Челнах раскрыли шокирующую схему автоподстав
В Набережных Челнах раскрыли новую схему автоподстав с участием женщины с коляской. Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» опубликовал ролик, в котором очевидец демонстрирует механизм обмана.
Согласно видеозаписи, женщина подолгу стоит у проезжей части с коляской, в которой находится реальный ребёнок, и выжидает момент для атаки.
Обзор на мать с малышом перекрывает припаркованный рядом автомобиль, поэтому их не видно водителям. Когда мимо проезжает машина, гражданка выходит на дорогу и специально таранит коляской кузов транспортного средства.
Один человек заметил махинацию и вмешался. Мужчина, назвавшийся мужем «пострадавшей», попытался устроить конфликт, но после упоминания видеорегистратора сразу предложил мирно урегулировать ситуацию. Позже выяснилось, что мошенники приходятся друг другу не супругами, а братом и сестрой. Аналогичные случаи уже происходили и в других городах России.
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