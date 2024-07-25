У берегов Турции обнаружен начинённый взрывчаткой украинский гидроцикл

Фото: istockphoto/raden yogana
У побережья Стамбула вблизи пляжа Чаталджа в европейской части города обнаружен беспилотный гидроцикл, начинённый взрывчаткой. Предположительно, он принадлежит Военно-морским силам Украины.
По сообщению информационного агентства IHA, гидроцикл обнаружили спасатели ранним утром 25 июля. Они сообщили о находке полиции. Пляж вокруг был оцеплен жандармерией и военными. Специалисты с максимальными предосторожностями отбуксировали находку к берегу.
После предварительного осмотра стало ясно, что гидроцикл начинён взрывчаткой и оснащён камерами слежения. Сапёры решили доставить его в военную часть и подвергнуть более тщательному изучению.
Ранее у побережья Стамбула в Чёрном море неоднократно находили дрейфующие украинские мины, которые отрывались от минрепов и приплывали к берегам Турции.
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После предварительного осмотра стало ясно, что гидроцикл начинён взрывчаткой и оснащён камерами слежения. Сапёры решили доставить его в военную часть и подвергнуть более тщательному изучению.
Ранее у побережья Стамбула в Чёрном море неоднократно находили дрейфующие украинские мины, которые отрывались от минрепов и приплывали к берегам Турции.
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Александр Бойцов