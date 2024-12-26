OrissaPost: медведь набросился на мужчину в Индии

Убийца полицейского и его супруги в Краснодарском крае покончил жизнь самоубийством, сообщает Телеграм-канал Shot. Тело 29-летнего Дмитрия Фошенко было найдено в районе посёлка Степной в Белореченском районе. Вблизи находилась его машина, застрявшая в поле.