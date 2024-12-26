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OrissaPost: медведь набросился на мужчину в Индии

Фото: istockphoto/JNevitt

Фото: istockphoto/JNevitt

Медведь покалечил идущего по лесу мужчину в Индии, пишет OrissaPost. Уточняется, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 22 декабря. Пострадавший находился в штате Одиша неподалеку от населенного пункта Хинджирида округа Ангул.
Кишор Чандра Прадхан встретился с хищником, когда тот выскочил из кустов.

Мужчина отбился, однако у него тяжелые травмы головы и руки. Его нашли родные, доставив в окружной госпиталь. Сейчас местные жители добиваются компенсации для Прадхана за произошедшее.



Перед этим сообщалось, что на территорию детского сада в столичном Медведково пробрались две лисицы. На место вызвали сотрудников МЧС. Воспитатели подумали, что хищницы ушли, однако они были на территории.

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#новости
В калужском аэропорту отменили временные ограничения
26 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Калуги отменили введённый план «Ковёр». О этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее временные ограничения сняли в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский.

Как писал телеграм-канал SHOT, план «Ковёр» был введён, предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Было задержано несколько рейсов.

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#беспилотник
#калуга
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В Севастополе работницу научного института осудили на 15 лет за госизмену
26 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/Yingko

Севастопольский городской суд вынес приговор в отношении работницы Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды Оксаны Сенеджук, виновной в госизмене. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
Согласно информации следствия, женщина была завербована украинскими спецслужбами. В марте прошлого года Сенеджук вела наблюдение за дислокацией кораблей Черноморского флота России и делала снимки. Полученные сведения она передавала сотрудниками украинских спецслужб.

Сенеджук признали виновной по ст. 275 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и заплатит штраф 200 тыс рублей.

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#госизмена
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Двух лисиц заметили на территории московского детсада
В районе Медведково две лисицы пробрались на территорию детсада
26 декабря 2024, 17:51

Фото: iStock/nieudacza

В столице сотрудники МЧС пытаются поймать двух диких лисиц, которые пробрались на территорию детского сада, расположенного в районе Медведково. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, животные бродили по детской площадке. В этот момент все воспитанники находились в здании, и лисицы не представляли угрозы для них.

Пока спасатели ехали к детскому саду, воспитателям показалось, что животные ушли. Однако лисицы вернулись на площадку.

Сотрудники МЧС пока животных не поймали.

Ранее в индийском штате Ассам 60-летний Басудев Кармакар стал жертвой нападения бенгальского тигра. Как сообщает ETV Bharat, мужчина пропал 21 декабря, когда вместе с односельчанами отправился в горы собирать хворост.

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#детский сад
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Среди десяти опознанных тел жертв крушения в Актау числятся три гражданина РФ
26 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/gorodenkoff

В Казахстане опознали тела десяти погибших в авиакатастрофе в Казахстане, среди них трое россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.
«На данный момент десять трупов опознаны. Азербайджан — четыре, Россия — три, Казахстан — три», — говорится в сообщении.

Утром 26 декабря в МЧС Казахстана сообщали о семи опознанных телах. Всего для опознания в центр судмедэкспертизы доставили 38 погибших.

Самолет рейсом Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне, в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.

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Мужчина подал в суд на свою жену, требуя почти миллион рублей за её измены
26 декабря 2024, 17:36

Фото: iStock/Deagreez

Мужчина из Санкт-Петербурга подал иск против своей жены, требуя компенсацию в размере 984 тысячи рублей за моральные страдания, вызванные ее неоднократными изменами. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
По информации канала, истец утверждает, что измены супруги привели к глубокой депрессии и серьезному стрессу. Изначально он требовал один миллион рублей, но после того как жена выплатила 16 тысяч рублей и подтвердила это распиской, сумма иска была уменьшена. Предварительное судебное заседание по данному делу уже назначено.

Ранее стало известно, что русская любовница китайского бизнесмена требовала у него деньги, угрожая рассказать об их связи жене. Тот сам признался во всём супруге, но ценник любовницы внезапно вырос до 10 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#измена
#суд
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Убийца полицейского и его жены покончил жизнь самоубийством в Краснодарском крае
26 декабря 2024, 16:52

Фото: iStock/Fedorovekb

Убийца полицейского и его супруги в Краснодарском крае покончил жизнь самоубийством, сообщает Телеграм-канал Shot. Тело 29-летнего Дмитрия Фошенко было найдено в районе посёлка Степной в Белореченском районе. Вблизи находилась его машина, застрявшая в поле.
Фошенко подозревался в убийстве 23-летнего сотрудника полиции и его 19-летней жены в Белореченске. Он пытался скрыть следы преступления. Мужчина поджог квартиру, где находились тела жертв.

Напомним, что тела полицейского и его жены были обнаружены спасателями МЧС после тушения пожара на улице Ленина в Белореченске. У обоих были выявлены резаные раны на шее. В связи с этим был объявлен план «Перехват» для задержания Фошенко, который скрылся с места происшествия на своём автомобиле.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Московской области 41-летнего приезжего из Владимирской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

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#мчс
#мужчина
#происшествия
#тела
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Подмосковные полицейские нашли в шести закладках 28 кг наркотиков
26 декабря 2024, 16:19

Фото: istockphoto.com/Tinnakorn Jorruang

Полиция задержала в Московской области 41-летнего приезжего из Владимирской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что мужчина оборудовал на территории Наро-Фоминского городского округа шесть тайников-закладок. Оттуда полиция изъяла брикеты с порошком общей массой свыше 28 килограммов. Экспертиза показала, что обнаруженный порошок является наркотиком a-PVP — производным N-метилэфедрона», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

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#наро-фоминск
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Умер парализованный с 2007 года актер
Умер актер Хишам Янис, которого парализовало в 2007 году после инсульта
26 декабря 2024, 16:19

Фото: istock /jorgeantonio

Ушел из жизни известный иорданский актер Хишам Янис. Артист скончался 22 декабря в возрасте 78 лет, однако информация о его уходе стала известна только сейчас. Об этом сообщает издание «Аль-Айн».
Хишам Янис страдал от последствий инсульта, который произошел в 2007 году и оставил его прикованным к постели.

Хишам Янис родился в 1946 году и изучал политологию в университете Каира. Еще будучи студентом, он начал выступать на сцене, принимая участие в театральных постановках и выступлениях. За свою карьеру Янис написал сценарии более чем для 80 сериалов, став одной из значимых фигур в иорданском театре и кино.

Ранее стало известно, что главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский скончался в возрасте 80 лет. Он всегда был внимателен к своим друзьям. С 1980-х годов работал в театре «Эрмитаж», создавая афиши к постановкам.

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В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр»
26 декабря 2024, 16:12

Фото: iStock/Sitikka

В московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр», предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Задержано несколько рейсов. Об этом сообщает Shot.
«Временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Самолеты задержаны на вылет и прилет, прием воздушных судов остановлен с 15:45.

Такие же ограничения также введены в аэропорту Калуги.

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