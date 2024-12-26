OrissaPost: медведь набросился на мужчину в Индии

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Медведь покалечил идущего по лесу мужчину в Индии, пишет OrissaPost. Уточняется, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 22 декабря. Пострадавший находился в штате Одиша неподалеку от населенного пункта Хинджирида округа Ангул.
Кишор Чандра Прадхан встретился с хищником, когда тот выскочил из кустов.
Мужчина отбился, однако у него тяжелые травмы головы и руки. Его нашли родные, доставив в окружной госпиталь. Сейчас местные жители добиваются компенсации для Прадхана за произошедшее.
Перед этим сообщалось, что на территорию детского сада в столичном Медведково пробрались две лисицы. На место вызвали сотрудников МЧС. Воспитатели подумали, что хищницы ушли, однако они были на территории.
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Мужчина отбился, однако у него тяжелые травмы головы и руки. Его нашли родные, доставив в окружной госпиталь. Сейчас местные жители добиваются компенсации для Прадхана за произошедшее.
Перед этим сообщалось, что на территорию детского сада в столичном Медведково пробрались две лисицы. На место вызвали сотрудников МЧС. Воспитатели подумали, что хищницы ушли, однако они были на территории.
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Никита Кротов