У бывшего замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»
У бывшего замминистра обороны Тимура Иванова обнаружили большую коллекцию дорогих часов, среди которых был экземпляр с уникальной гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Об этом сообщает ТАСС.
Коллекцию нашли в гардеробной комнате на третьем этаже одного из домов, принадлежащих Иванову. Всего у экс-замминистра изъяли коллекцию из более чем 40 элитных часов и 170 дорогостоящих ювелирных изделий.
В картотеке Пресненского суда Москвы указано, что 23 сентября начнётся рассмотрение дела об изъятии имущества Иванова в доход государства. Согласно материалам дела, сумма предполагаемых взяток, в получении которых обвиняют бывшего чиновника, превышает 1,3 миллиарда рублей.
12 сентября в отношении Иванова возбудили уголовное дело.
Читайте также: