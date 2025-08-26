У бизнесмена Белюскина случился сердечный приступ перед аварией
У скандально известного бизнесмена Сергея Белюскина произошел сердечный приступ перед аварией под Живописным мостом в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Как оказалось, предпринимателю удалось снизить скорость и избежать массовой аварии, остановившись у отбойника. Медики пытались спасти бизнесмена на протяжении полутора часов, но безуспешно. К тому же очевидцы ДТП делали Белюскину искусственное дыхание.
Сергей Белюскин не раз попадал в различные скандалы. К примеру, он в 2011 году сбил супруга писательницы Марии Арбатовой. Мужчина умер два года назад после продолжительной реабилитации. Еще Белюскина связывали с загадочно умершей блогершей-экстрасенсом Анной Амбарцумян.
