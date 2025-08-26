В Ленобласти экс-бизнесмен и его сообщник вывезли в лес и убили мужчину
В Ленинградской области экс-бизнесмен и его сообщник вывезли в лес мужчину под предлогом трудоустройства и застрелили. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».
Происшествие случилось в Кронштадте. Убитым оказался 53-летний местный житель. Его труп с огнестрельным ранением в голову обнаружили в лесу у Южной Кронштадтской дороги. По факту убийства 25 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Подозреваемыми оказались двое петербуржцев 50 и 54 лет, которые уже задержаны. Младший является бывшим владельцем автокомпании, который уже был судим за грабеж. Старший судим шесть раз за грабежи и кражи.
Как оказалось, у подозреваемых был конфликт с жертвой. Его заманили в лес под предлогом трудоустройства и убили. Выстрел совершил экс-бизнесмен. В квартире одного из подозреваемых были найдены личные вещи жертвы.
Читайте также: