Житель Подмосковья устроил в сторожке общежитие для нелегалов

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Общежитие нелегальных мигрантов обнаружили полицейские в строении, предназначенном для сторожей, на территории садоводческого товарищества рядом с деревней Глаголево Наро-Фоминского городского округа, организатором незаконного бизнеса оказался 69-летний местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки обслуживаемой территории участковый обнаружил, что в сторожке проживают пять приезжих из одной из стран Центральной Азии. В ходе проверки полицейский установил, что иностранцы нарушили режим пребывания в России», — говорится в сообщении.Всех мигрантов-нарушителей оштрафовали, а троих из них вышлют за пределы России. Против 69-летнего организатора незаконного пребывания мигрантов завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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Лев Каштанов