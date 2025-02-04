Росгвардейцы задержали дебошира в ТЦ на востоке Москвы — видео

Видео: Росгвардия
Дебошира на востоке Москвы в торговом центре задержали Росгвардейцы. Видео задержания предоставили в Главном управлении Росгвардии по городу. На камеру мужчина пояснил, что распивал спиртные напитки, и что на него нажаловались.
Охранник ТЦ рассказал правоохранителям, что пьяный гражданин нарушал общественный порядок.
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«По его словам, мужчина нецензурно выражался, приставал к посетителям торгового центра, повышал голос, игнорируя замечания, угрожал охранникам и повредил входную дверь ударом ноги», — добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что сотрудниками Росгвардии в восточном округе столицы был задержан дебошир в общественной бане. Мужчина был настолько пьян, что отрицал свой статус задержанного.
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Никита Кротов