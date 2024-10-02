У боевика ВСУ нашли жуткие кадры расправы над беззащитными гражданами Курской области

На камере, прикрепленной к каске одного из уничтоженных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружено ужасающее видео расстрела мирных жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.