Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
На камере, прикрепленной к каске одного из уничтоженных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаружено ужасающее видео расстрела мирных жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.
На записях видно, как украинские военные открывают огонь по безоружным жителям одного из населенных пунктов Курской области. Сообщается, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами. В дополнение к каске, российские бойцы нашли внедорожник ВСУ, в котором обнаружили ювелирные украшения. Предполагается, что эти вещи могут принадлежать убитым на видео.
Свидетельства зверств ВСУ в регионе также подтвердили местные жители, включая беженцев, которые рассказали о жестоком обращении с мирным населением — расстрелах, пытках и убийствах стариков и детей.
Российская сторона собирает доказательства для представления в Международный суд ООН, где планирует представить свидетельства преступлений украинских военных в Донбассе и других регионах.
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Свидетельства зверств ВСУ в регионе также подтвердили местные жители, включая беженцев, которые рассказали о жестоком обращении с мирным населением — расстрелах, пытках и убийствах стариков и детей.
Российская сторона собирает доказательства для представления в Международный суд ООН, где планирует представить свидетельства преступлений украинских военных в Донбассе и других регионах.
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Елена Перлова