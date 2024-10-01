В Тишанке Белгородской области пострадал храм при обстреле со стороны ВСУ

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Храм, а также мемориал павшим в 1943 году воинам и ДК пострадали в Тишанке под Белгородом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
«В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры. Также посечена кровля в одном частном доме и выбиты стекла у припаркованного возле дома легкового автомобиля», — говорится в публикации.
Гладков добавил, что работники администрации и сотрудники оперативных служб проводят подомовой обход.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по руководству ВМСУ под Херсоном.
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