ВС РФ нанесли удар по пехотинцам ВМСУ во время совещания в Херсонской области

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
До 60 единиц руководящего состава лишились украинские морпехи в Херсонской области в результате удара со стороны ВС РФ по зданию в Великой Александровке. Об этом доложили в российском оборонном ведомстве.
«В результате удара уничтожено: микроавтобус – 3 единицы, легковая автомобильная техника – 12 единиц, до 60 человек руководящего состава», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также там уточнили, что удар наносился оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».
Российская спецоперация в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
Ранее на Украине рассказали, почему пилоты ВСУ не получат преимущества в воздухе.
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Никита Кротов