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В России задержали мигранта с военным обмундированием на две роты солдат

Mash: на границе с Казахстаном задержали мигранта с военным обмундированием
07 марта 2024, 20:45
Фото: iStock/rianAJackson

Фото: iStock/rianAJackson

Трудового мигранта из Таджикистана задержали на границе с Казахстаном, когда он пытался перевезти военное обмундирование, рассчитанное на две роты солдат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 46-летнего Парвиза Ганиева остановили на КПП в Оренбургской области. В ходе досмотра его автомобиля в багажнике и салоне было обнаружено 297 защитных плащей и большое количество деталей для армейских общевойсковых защитных костюмов.

Всё обнаруженное входит в перечень товаров двойного назначения, которые также используются для создания вооружения и военной техники. Также все они числятся в списке запрещённых к вывозу из России товаров.


Теперь уроженцу Таджикинстана будет грозить тюремный срок.

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#задержание
#мигрант
#граница
#военные
#запрет
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Боевики похитили более 200 учеников школы в Нигерии
07 марта 2024, 20:28

Фото: iStock/Juleta Martirosyan

Свыше 200 учеников школы были похищены боевиками на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает местное издание Daily post.
Отмечается, что нападение произошло утром, когда в учебном заведении проходило общее собрание.

Ранее СМИ писали, что во Франции похитили и избили молодого человека. Инцидент произошёл 4 декабря прошлого года. 19-летний парень, голый и истекающий кровью, добрался до жилого комплекса в Марселе. Ему открыл дверь мужчина, который оказал помощь и вызвал полицию. При допросе выяснилось, что парня похитили, удерживали в плену в лесу, избивали палками и пытались поджечь. Юноше удалось сбежать.

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#похищение
#военные
#ученики
#школа
#происшествие
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Полицейские задержали 11 сотрудниц борделя в центре Москвы
07 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали одиннадцать «жриц любви». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вчера в полицию города Москвы позвонила девушка и сообщила, что ее насильно удерживают в подсобке одного из интим-салонов в Оружейном переулке. Сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия и обнаружили, что по месту нахождения звонившей расположен ночной клуб. Была организована проверка развлекательного заведения.

В ходе проверки выяснилось, что в ночном клубе также находится притон, в котором женщины оказывают клиентам интим-услуги различного характера за денежное вознаграждение.

В результате задержанными оказались пятнадцать человек, среди которых большую часть составили молодые девушки.

Сейчас следствие проводит проверку наличия у них регистрации в Москве. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

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#женщины
#москва
#правонарушения
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Пропавшая жительница Москвы найдена мёртвой в квартире подруги
07 марта 2024, 19:12

Фото: iStock/Artem_Furman

Объявленную пропавшей жительницу Москвы обнаружили мёртвой в квартире её подруги, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Напомним, днём 7 марта стало известно, что в Москве пропала 20-летняя сотрудница супермаркета. Вечером 4 марта она ушла с работы и перестала выходить на связь. В полицию обратился молодой человек прлпавшей.

Поиски девушки завершились уже вечером 7 марта. Полиция отследила её путь с работы по камерам видеонаблюдения и выяснила, что тем злополучным вечером она отправилась в гости к подруге в район Кузьминки.

Когда правоохранители вскрыли дверь, то обнаружили пропавшую девушку мёртвой, рядом с ней находилась её подруга в бессознательном состоянии. Выжившую девушку удалось госпитализировать, сейчас она находится в реанимации.

Уточняется, что в квартире подруги погибшей были обнаружены использованные шприцы, по факту произошедшего проводится проверка.

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#москва
#наркотики
#смерть
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В машине на подмосковной трассе нашли почти полкило наркотиков
07 марта 2024, 18:05

Фото: iStock/CreativaImages

Около 500 граммов синтетических наркотиков обнаружили подмосковные полицейские в машине 25-летнего приезжего из Ставропольского края, сообщает областной главк МВД.
«Автомобиль остановили для досмотра на 111-м км трассы М4 «Дон». На заднем сидении полицейские обнаружили свёрток с порошком массой более 440 граммов. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
Водитель рассказал, что он забрал наркотик из схрона в лесополосе около города Ногинска.

Мужчину задержали, против него завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Суд оставил задержанного под стражей.

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#наркотики
#криминал
#полиция
#московская область
#подмосковье
#происшествие
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Москвич три года насиловал собственную дочь
07 марта 2024, 18:02

Фото: iStock/Rawf8

В Москве мужчина на протяжении трех лет насиловал собственную дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 42-летний москвич начал домогаться до дочери, когда ей было 14 лет. Насилие происходило не менее одного раза в неделю, когда дома никого кроме отца и девочки не было. За три года девочка ни разу ничего не рассказала маме, однако стала плаксивой и замкнутой. Со временем ее состояние только ухудшалось.

Тогда родительница отправила ее к психологу, после посещения которого стало известно о причинах подобного состояния подростка. Женщина незамедлительно обратилась в полицию и написала заявление. Мужчину задержали 4 марта. Против него возбудили уголовное дело.

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#девочка
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Россиянин зарубил брата мачете и сжёг, чтобы перестать выпивать
Житель Башкирии зарубил брата мачете и сжёг, чтобы не искушаться алкоголем
07 марта 2024, 17:48

Фото: iStock/anna avdeeva

Житель Башкирии жестоко убил своего брата, зарубив его мачете, а затем сжёг его тело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что Артур вместе со своим братом выпивал пять дней подряд. Спустя это время он устал от выпивки и предложил прекратить застолья. В итоге завязалась ссора, которая переросла в драку. В ходе перепалки Артур взял мачете и зарубил брата. На следующий день он протрезвел и решил завершить начатое. Тогда он расчленил тело брата и сжёг его в печи в гараже.

При этом скрывать преступление долго он не смог – сначала рассказал племяннице, а потом признался во всём следователям.

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#убийство
#башкирия
#алкоголизм
#пьянство
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Россиянина приговорили к 24 годам лишения свободы за насилие над родными детьми
Жителя Калининграда приговорили к 24 годам тюрьмы за насилие над родными детьми
07 марта 2024, 17:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Жителю Калининграда вынесли приговор за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.
Отмечается, что мужчина в период с 2009 по февраль 2021 года подвергал насилию свою падчерицу и ещё четверых своих детей. Преступления вскрылись после того, как всех детей изъяли из семьи из-за неблагополучных условий проживания.

Центральный районный суд Калининграда приговор мужчину к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также будет проходить принудительное лечение у врача-психиатра.

Уточняется, что после отбытия основного срока наказания мужчину ограничат в свободе ещё на один год и девять месяцев. Также он выплатит по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого из потерпевших.

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#калининград
#насилие
#приговор
#уголовное дело
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Водитель Lexus сбил ребенка в Барнауле, но откупился конфетами
07 марта 2024, 17:28

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Барнауле, на улице Кутузова, произошло необычное ДТП, ставшее объектом внимания в социальных сетях.
Водитель автомобиля Lexus RX300 не смог вовремя остановиться перед пешеходным переходом и сбил 11-летнего мальчика. Очевидцы сообщают, что водитель вышел из машины, удостоверился, что ребёнок жив, и, чтобы откупиться от возможных последствий, вручил ему коробку конфет, после чего скрылся с места происшествия.

Мальчик получил лишь незначительные травмы, из-за которых госпитализация не потребовалась. Однако, действия водителя вызвали волну возмущения в обществе. Он не только не притормозил перед зеброй, но и решил избежать ответственности, покупая молчание ребенка сладостями, комментировали поступок водителя в соцсетях.

После появления видеозаписи происшествия в Сети, случай стал широко обсуждаться.

По последним данным, 66-летний водитель Lexus RX300 будет привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Запись с камеры наблюдения попала в полицию, и в настоящее время проводится проверка данного случая. Правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего и примут законные меры в отношении водителя.

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#мальчик
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Украинка собирала деньги для ВСУ, но тратила их в онлайн-казино
07 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила из в онлайн-казино. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Девушка создавала жалостливые посты и организовывала сборы для Вооруженных сил Украины. Она собирала деньги на приборы ночного видения и дроны. Она также открывала сборы на лечение раненых украинских бойцов и автомобили.

Так ей удалось собрать порядка 1,2 млн гривен, а это более 2,8 млн рублей. Однако все собранные деньги украинка не отправила на помощь ВСУ, а потратила в онлайн-казино.

Ранее сообщалось, что военнослужащая ВСУ оставила службу в украинской армии, чтобы переехать к своей семье в ДНР. Об этом она рассказала изданию РИА Новости. Собеседница издания сообщила, что добиралась на территорию республики через Германию и Грузию.

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