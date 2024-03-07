В России задержали мигранта с военным обмундированием на две роты солдат

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Трудового мигранта из Таджикистана задержали на границе с Казахстаном, когда он пытался перевезти военное обмундирование, рассчитанное на две роты солдат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 46-летнего Парвиза Ганиева остановили на КПП в Оренбургской области. В ходе досмотра его автомобиля в багажнике и салоне было обнаружено 297 защитных плащей и большое количество деталей для армейских общевойсковых защитных костюмов.
Всё обнаруженное входит в перечень товаров двойного назначения, которые также используются для создания вооружения и военной техники. Также все они числятся в списке запрещённых к вывозу из России товаров.
Теперь уроженцу Таджикинстана будет грозить тюремный срок.
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Всё обнаруженное входит в перечень товаров двойного назначения, которые также используются для создания вооружения и военной техники. Также все они числятся в списке запрещённых к вывозу из России товаров.
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Анастасия Чинкова