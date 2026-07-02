У британки обнаружили 38 паразитов в мозге после поездки в Индию

02 июля 2026, 13:26

Фото: iStock/Sinhyu

У жительницы Великобритании спустя несколько лет после поездки в Индию выявили редкое паразитарное поражение центральной нервной системы — нейроцистицеркоз. В ее головном мозге нашли 38 кист, образованных личинками свиного цепня, передает телеканал BBC News.