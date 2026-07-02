У британки обнаружили 38 паразитов в мозге после поездки в Индию
У жительницы Великобритании спустя несколько лет после поездки в Индию выявили редкое паразитарное поражение центральной нервной системы — нейроцистицеркоз. В ее головном мозге нашли 38 кист, образованных личинками свиного цепня, передает телеканал BBC News.
Известно, что Лоури Денман провела два месяца в Индии. Через четыре года после возвращения она увидела в носу ленточного червя, а позже начала испытывать сильные головные боли. В один момент она столкнулась с генерализованным судорожным приступом.
Британка сделала МРТ, которая выявила множественные кистозные образования, характерные для нейроцистицеркоза. Болезнь появляется при заглатывании яиц свиного цепня — личинки перемещаются по организму и образуют кисты в различных органах, включая мозг.
Лечение женщины осложнялось тяжелой клинической картиной. Ее случай обсуждался на международном консилиуме с участием ведущих инфекционистов и тропикологов из Великобритании и США. Врачи пытались параллельно устранить воспалительный отек мозга, вызванный гибелью паразитов, судорожные приступы и нейропсихиатрические нарушения — галлюцинации и паранойю.
Терапия проводилась с помощью комбинации противогельминтных препаратов, высоких доз глюкокортикостероидов, метотрексата для подавления воспаления и антипсихотических средств. На протяжении всего лечения пациентке часто проводили контроль биохимических показателей из-за повышенной вероятности побочных эффектов.
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