Достижения.рф

Виновника страшного ДТП в Твери вновь не взяли под стражу

Суд в Твери снова не взял под стражу мигранта по делу о ДТП
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Пролетарский районный суд Твери вновь отказался взять под стражу 27‑летнего мигранта, обвиняемого в наезде на четырех человек на автомобиле Opel.



Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД. Ему оставили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

ДТП произошло 23 октября на улице Оснабрюкской — водитель въехал в людей на остановке. Пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД, одна из которых скончалась.

Через три дня суд отпустил обвиняемого. О таком же исходе сообщалось 27 октября. СМИ писали, что на заседании была «целая диаспора».

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0