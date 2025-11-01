Виновника страшного ДТП в Твери вновь не взяли под стражу
Суд в Твери снова не взял под стражу мигранта по делу о ДТП
Пролетарский районный суд Твери вновь отказался взять под стражу 27‑летнего мигранта, обвиняемого в наезде на четырех человек на автомобиле Opel.
Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД. Ему оставили меру пресечения в виде запрета определенных действий.
ДТП произошло 23 октября на улице Оснабрюкской — водитель въехал в людей на остановке. Пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД, одна из которых скончалась.
Через три дня суд отпустил обвиняемого. О таком же исходе сообщалось 27 октября. СМИ писали, что на заседании была «целая диаспора».
Читайте также: