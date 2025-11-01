Виновника страшного ДТП в Твери вновь не взяли под стражу

01 ноября 2025, 20:25

Суд в Твери снова не взял под стражу мигранта по делу о ДТП

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Пролетарский районный суд Твери вновь отказался взять под стражу 27‑летнего мигранта, обвиняемого в наезде на четырех человек на автомобиле Opel.