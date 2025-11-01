Состоялось третье заседание суда по делу журналиста URA.RU Дениса Аллаярова

01 ноября 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Процесс по делу журналиста URA.RU Дениса Аллаярова в Екатеринбурге продолжается — состоялось третье заседание суда. Об этом сообщают коллеги фигуранта 1 ноября.