Состоялось третье заседание суда по делу журналиста URA.RU Дениса Аллаярова
Процесс по делу журналиста URA.RU Дениса Аллаярова в Екатеринбурге продолжается — состоялось третье заседание суда. Об этом сообщают коллеги фигуранта 1 ноября.
Сегодня в качестве свидетелей выступили главред портала Диана Козлова и корреспондент Анна Салымская. Обе подчеркнули, что Денис всегда вел себя профессионально и не покупал информацию.
При этом главного свидетеля, экс‑начальника угрозыска ОП №10 Екатеринбурга, Андрея Карпова, который к тому же является дядей обвиняемого и чьи показания легли в основу обвинения, сегодня не допросили.
По словам адвоката редакции Анастасии Харисановой, 5 ноября суд рассмотрит дело Карпова. Он заключил сделку со следствием и признал вину. После этого его, вероятно, переведут в СИЗО, и допрос будет проходить по видеосвязи.
Харисанова отметила, что он может ссылаться на плохое качество связи, чтобы не смотреть в лицо суду и племяннику. К тому же в деле фигурируют три версии показаний Карпова, поэтому для него выгодно не присутствовать на заседании.
Следующее слушание по делу Дениса Аллаярова назначили на 14 ноября, на суд вызвали ещё троих свидетелей.
