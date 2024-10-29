У депутата ГД под угрозой оглашения интимной переписки выманили 100 тысяч рублей

Михаил Кисляков (Фото: сайт Госдумы)
У депутата Государственной думы Михаила Кислякова шантажисты вытянули 100 тысяч рублей. В случае отказа платить они угрожали обнародовать его переписку фривольного содержания с сайта знакомств.
Женатый парламентарий смалодушничал и предпочёл заплатить, передаёт телеграм-канал Baza. Однако затем шантажисты стали требовать ещё 30 тысяч рублей. Кисляков понял, что злоумышленники не отстанут, и обратился в полицию. По словам «единоросса», он два дня общался с неизвестными, которые угрожали предать огласке его переписку с девушкой с сайта знакомств. Что именно было в беседе, депутат не уточнил.
Интересно, что в ходе расследования правоохранители допросили супругу народного избранника, так что теперь она тоже в курсе переписки мужа. Сам Кисляков в комментарии телеграм-каналу заявил, что «всё это неправда».
Читайте также:
«Домыслы и измышления»: Парфенов отказался комментировать ролик из ГД
Российского депутата арестовали по подозрению в использовании рабского труда
В Петербурге арестовали депутата за поджог дома коллеги
Александр Бойцов