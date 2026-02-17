Учительница из села на Камчатке наворовала миллионы

17 февраля 2026, 11:17

Учительница из из села на Камчатке своровала свыше двух млн руб на пособиях

Фото: istockphoto/blinow61

В камчатском селе Соболево учительницу заподозрили в незаконном получении детских пособий почти на протяжении двух лет. Об этом сообщает Amur Mash.