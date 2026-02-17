Учительница из села на Камчатке наворовала миллионы
Учительница из из села на Камчатке своровала свыше двух млн руб на пособиях
В камчатском селе Соболево учительницу заподозрили в незаконном получении детских пособий почти на протяжении двух лет. Об этом сообщает Amur Mash.
По данным источника, 38-летняя женщина с июня 2023 года по февраль 2025-го оформляла выплаты, предоставляя поддельные документы и недостоверные сведения о месте проживания. В результате ущерб государству составил примерно 2,2 млн рублей.
Схему выявили, в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.
Обстоятельства устанавливаются.
Читайте также: