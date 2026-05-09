Роспотребнадзор оценил вероятность передачи хантавируса между людьми
Хантавирусы смогут начать мутировать и передаваться от человека к человеку с низкой вероятностью. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.
По данным специалистов Роспотребнадзора, риск мутации хантавирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), и их передачи от человека к человеку крайне мал.
Ранее испанское агентство EFE проинформировало, что один человек был госпитализирован с подозрением на заражение хантавирусом. Инфекция предположительно связана с круизным лайнером MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку заболевания. Уточняется, что пострадавший — житель Аликанте, автономного сообщества Валенсия на востоке страны.
