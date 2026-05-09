Достижения.рф

Роспотребнадзор оценил вероятность передачи хантавируса между людьми

Роспотребнадзор: вероятность заразиться хантавирусом от человека крайне мала
Фото: iStock/AnnaStills

Хантавирусы смогут начать мутировать и передаваться от человека к человеку с низкой вероятностью. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.



По данным специалистов Роспотребнадзора, риск мутации хантавирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), и их передачи от человека к человеку крайне мал.

Ранее испанское агентство EFE проинформировало, что один человек был госпитализирован с подозрением на заражение хантавирусом. Инфекция предположительно связана с круизным лайнером MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку заболевания. Уточняется, что пострадавший — житель Аликанте, автономного сообщества Валенсия на востоке страны.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0