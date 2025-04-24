У Эдиты Пьехи выявлены признаки возрастной деменции и гипертонии

Эдита Пьеха (Фото: РИА Новости/Вадим Жернов)
Легендарная певица Эдита Пьеха, которой исполнилось 87 лет, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. По информации Telegram-канала «Mash», у артистки обнаружены признаки возрастной деменции, а также гипертония.
Согласно данным, ухудшение состояния здоровья связано с тем, что Пьеха набрала около 30 кг из-за малоподвижного образа жизни. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на сердце, что приводит к периодическим гипертоническим кризам и повышенному давлению. В связи с этим артистке неоднократно приходилось вызывать врачей и получать медицинскую помощь.
Эдита Станиславовна проводит большую часть времени в своем загородном доме под Петербургом, в деревне Северная Самарка. Она живет одна, однако за ней ухаживает персонал, который помогает справляться с повседневными делами и следит за состоянием здоровья певицы.
Читайте также:
Российский актер Алексей Чадов выложил фото жены в купальнике после родов
Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
Эдита Станиславовна проводит большую часть времени в своем загородном доме под Петербургом, в деревне Северная Самарка. Она живет одна, однако за ней ухаживает персонал, который помогает справляться с повседневными делами и следит за состоянием здоровья певицы.
Читайте также:
Российский актер Алексей Чадов выложил фото жены в купальнике после родов
Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
Дарья Осипова