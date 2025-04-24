«Удим»: Российский актер Алексей Чадов выложил фото жены в купальнике после родов

Алексей Чадов и Лейсан Галимова с ребенком (Фото: Instagram* @lisssichkaaa)
Супруга российского актера Алексея Чадова Лейсан Галимова восхитила подписчиков, показав стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае. Лейсан довольно быстро вернулась в форму после родов. Фотосессию для 36-летней модели устроил сам актер во время рыбалки и выложил кадры в личном блоге.
В сентябре 2024 года Лейсан родила Алексею дочку. Для модели девочка стала первым ребенком, а для Чадова вторым: у него также есть сын Федор от актрисы Агнии Дитковските.
Поклонники осыпали пару комплиментами, отмечая красоту Лейсан и гармонию их отношений пары, желая им приятного провести время и не утратить семейное счастье.
Лейсан родом из Казани. Сейчас она, помимо модельной карьеры, выступает в качестве коуча по йоге и медитациям — дает подписчикам советы в личном блоге, делится рассуждениями, а также выкладывает кадры материнского счастья. С Чадовым она познакомилась в 2018 году, свадьбу сыграли в 2023.
В марте «Радио 1» передавало, что Алексей Чадов рассказывал о решении отстаивать свою честь в суде по иску против экс-партнера по бизнесу и друга Максима Боева. В первую очередь для него речь шла о чести именно как продюсера и автора. Чадов объяснял, что считает патриотическую фильм «ЗА ВДВ» своим детищем. Он планировал вернуть себе не только доброе имя, но и потерянные средства.
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Лейсан Галимова удит (Фото: Instagram* @alexeychadovofficial)Спустя несколько месяцев после беременности модель наслаждается активным отдыхом и удит с любимым мужем. На снимках она позировала Чадову в черном купальнике-бандо с эффектными разрезами, выгодно подчеркивающими ее фигуру.
Поклонники осыпали пару комплиментами, отмечая красоту Лейсан и гармонию их отношений пары, желая им приятного провести время и не утратить семейное счастье.
«Лучшее, что может с нами случиться это ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА!», — писал о ранее в блоге актер.
Алексей Чадов и Лейсан Галимова (Фото: Instagram* @alexeychadovofficial)
Лейсан родом из Казани. Сейчас она, помимо модельной карьеры, выступает в качестве коуча по йоге и медитациям — дает подписчикам советы в личном блоге, делится рассуждениями, а также выкладывает кадры материнского счастья. С Чадовым она познакомилась в 2018 году, свадьбу сыграли в 2023.
В марте «Радио 1» передавало, что Алексей Чадов рассказывал о решении отстаивать свою честь в суде по иску против экс-партнера по бизнесу и друга Максима Боева. В первую очередь для него речь шла о чести именно как продюсера и автора. Чадов объяснял, что считает патриотическую фильм «ЗА ВДВ» своим детищем. Он планировал вернуть себе не только доброе имя, но и потерянные средства.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева