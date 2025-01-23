У экс-замминистра обороны Иванова изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия

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В доме бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки и хищении более 4 миллиардов рублей, обнаружили свыше 30 единиц огнестрельного оружия. Среди изъятых образцов были охотничьи и наградные экземпляры, сообщает ТАСС.
Оружие отправили на баллистическую экспертизу, добавили в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что расследование уголовного дела продолжается. Обвинительное заключение в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова было утверждено и передано в Хамовнический суд.
Суду предстоит рассмотреть материалы дела, объем которых насчитывает около 80 томов. Дата первого заседания пока не назначена.
Иванов обвиняется в участии в масштабных хищениях, связанных с выводом средств из банка «Интеркоммерц». Защита утверждает, что срок давности по делу истекает в конце 2025 года, что, по мнению адвокатов, является причиной давления следствия с целью вынесения приговора в кратчайшие сроки.
Обвиняемые свою вину не признают.
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Ранее стало известно, что расследование уголовного дела продолжается. Обвинительное заключение в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова было утверждено и передано в Хамовнический суд.
Суду предстоит рассмотреть материалы дела, объем которых насчитывает около 80 томов. Дата первого заседания пока не назначена.
Иванов обвиняется в участии в масштабных хищениях, связанных с выводом средств из банка «Интеркоммерц». Защита утверждает, что срок давности по делу истекает в конце 2025 года, что, по мнению адвокатов, является причиной давления следствия с целью вынесения приговора в кратчайшие сроки.
Обвиняемые свою вину не признают.
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Мария Моисеева