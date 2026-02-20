У главы департамента по делам кубанского казачества прошли обыски
Обыски прошли у руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью администрации Краснодарского края Александра Тарарыкина. Об этом сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.
По их данным, чиновника задержали сотрудники регионального УФСБ. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при расходовании бюджетных средств, выделенных на развитие казачества.
Как утверждает собеседник агентства, фигурант склонял представителей Кубанского войскового казачьего общества (КВКО) к заключению договоров с юридическими лицами на сумму 15 млн рублей на заведомо невыгодных условиях — за счет госпрограммы «Казачество Кубани». Речь, в частности, шла о контрактах с региональными СМИ. Для давления на КВКО, по словам источника, использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова.
Тарарыкин имеет звание генерал-майора внутренней службы и ранее, в 2017–2019 годах, он возглавлял ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
