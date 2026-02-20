У главы департамента по делам кубанского казачества прошли обыски

20 февраля 2026, 11:45

У главы департамента по делам кубанского казачества Тарарыкина прошли обыски

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Обыски прошли у руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью администрации Краснодарского края Александра Тарарыкина. Об этом сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.