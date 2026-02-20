На пропавшем в Амурской области вертолете Robinson летели сотрудницы МВД и СК

20 февраля 2026, 11:10

Сотрудницы МВД и СК летели расследовать смерть на пропавшем вертолете Robinson

Фото: istockphoto/MMADIA

Сотрудницы МВД и Следственного комитета, находившиеся на борту пропавшего в Амурской области вертолета, направлялись на проверку информации о возможном преступлении на лесозаготовке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.