На пропавшем в Амурской области вертолете Robinson летели сотрудницы МВД и СК
Сотрудницы МВД и Следственного комитета, находившиеся на борту пропавшего в Амурской области вертолета, направлялись на проверку информации о возможном преступлении на лесозаготовке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, накануне рядом с селом Амаранка обнаружили обезглавленное тело — предположительно, работника, занятого валкой леса. Правоохранители вылетели из Ромненского муниципального округа к месту происшествия, чтобы выяснить, идет ли речь о несчастном случае или умышленной расправе. Однако на обратном пути связь с вертолетом потеряли.
Ранее также сообщалось о крушении воздушного судна. По предварительной версии, пилот утратил управление из-за неблагоприятных погодных условий.
Точное место падения пока не установили.
Читайте также: