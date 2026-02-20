В российском роддоме новорожденный умер от инфекции, а врачи скрыли правду
В Симферопольском перинатальном центре произошла трагедия. Новорожденный малыш, появившийся на свет, скончался всего через два дня. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, но спасти не удалось. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Первоначальные диагнозы указывали на сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Мать ребенка обвинила медиков в халатности. Следственный комитет Крыма и Севастополя начал проверку. Экспертиза показала наличие синегнойной палочки в организме малыша. Эта инфекция часто вызывает внутрибольничные заболевания. У матери её не обнаружили.
После трагедии роддом не уведомил Роспотребнадзор о причинах смерти. В документах указали «Другие болезни, осложняющие беременность и деторождение». Сейчас ведомство проводит эпидемиологическое расследование. Следственные органы возбудили два уголовных дела. Одно касается причинения смерти по неосторожности ребенку, другое — причинения тяжкого вреда здоровью его матери.
