В российском роддоме новорожденный умер от инфекции, а врачи скрыли правду

20 февраля 2026, 09:44

Малыш, скончавшийся в симферопольском роддоме, оказался заражен инфекцией

Фото: iStock/globalmoments

В Симферопольском перинатальном центре произошла трагедия. Новорожденный малыш, появившийся на свет, скончался всего через два дня. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, но спасти не удалось. Об этом пишет Telegram-канал Baza.