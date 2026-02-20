В Якутске малыш выпал из окна детсада на глазах у воспитателя
В Якутске ребёнка госпитализировали после падения со второго этажа в детском саду. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования и науки.
По информации ведомства, инцидент произошёл утром, когда группа готовилась к завтраку. Воспитанник забрался на подоконник в спальне, открыл окно и выпал из него. Воспитательница попыталась удержать малыша, схватив его за одежду, но это не помогло предотвратить падение.
В министерстве добавили, что ребёнка быстро доставили в больницу. Врачи осмотрели пострадавшего и оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. Сейчас в детском саду проводят служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
В материале «Радио 1» рассказываем подробности жестокого убийства 15-летней сироты, которое раскрыли спустя 20 лет.
Читайте также: