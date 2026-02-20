В Якутске малыш выпал из окна детсада на глазах у воспитателя

20 февраля 2026, 10:07

В Якутске ребёнок выпал из окна детского сада

Фото: Istock/dzika_mrowka

В Якутске ребёнка госпитализировали после падения со второго этажа в детском саду. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования и науки.