У известного российского блогера началось заражение

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Популярному блогеру Эдварду Билу (настоящее имя – Эдуард Биль) диагностировали заражение крови, сообщает Mash.
По данным издания, врачи готовятся в ближайшее время сделать ему переливание крови. Согласно прогнозам медиков, ему могут ампутировать левую ногу.
Отмечается, что в ночь на 1 августа блогер был экстренно госпитализирован из московского спецприемника. Как сообщается, что это последствия падения с самоката, в ходе которого Бил получил открытый перелом.
Издание сообщает, что блогер перенес уже три операции на левой ноге и готовится к четвертой.
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Отмечается, что в ночь на 1 августа блогер был экстренно госпитализирован из московского спецприемника. Как сообщается, что это последствия падения с самоката, в ходе которого Бил получил открытый перелом.
Издание сообщает, что блогер перенес уже три операции на левой ноге и готовится к четвертой.
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Александр Климов