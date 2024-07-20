Полиция задержала Эдварда Билла в центре Москвы

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Сотрудники полиции задержали блогера Эдварда Билла в центре Москвы, об этом сообщает Телеграм-канал 112.
Уточняется, что блогер катался на электросамокате в центре Москвы по Одинцово, вырядившись сотрудником ГИБДД.
Правоохранительные органы задержали его на Неглинной улице, с Биллом был его друг. Теперь молодым людям грозит до 15 суток административного ареста.
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Олег Дикий