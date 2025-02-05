«У нее не было проблем с желудком до болезни дочери»: Марият Мухина раскрыла причины болезни Добровольской

Евгения Добровольская (Фото: соцсети)
Известный дерматолог-косметолог Марият Мухина рассказала, что следила за красотой и молодостью Евгении Добровольской до 2019 года, но, когда заболела дочь актрисы, она бросила все силы на семью.
Мухина предположила, что проблемы со здоровьем у Добровольской начались из-за полосы неприятностей.
По ее словам, тогда в крови сына Добровольской обнаружили запрещенные вещества. Тогда парня ввели в искусственную кому, а сама Добровольская эту тему обсуждать ни с кем не хотела.
В студии также была врач Елена Жукова, которая подтвердила, что стресс действительно мог стать причиной возникновения онкологии. Она пояснила, что артистки все время следят за фигурой, у них много работы, которая часто не дает соблюдать режим сна и правильно питаться.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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«Вообще-то, у нее никогда не было проблем с желудком до 2019 года. Дальше случилась одна трагедия — болезнь дочери. Причем, достаточно серьезная: некроз шейки бедра. Дальше, когда она вылечила наследницу, случилась следующая беда — Николаша выпал из окна третьего этажа», — рассказала Марият в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
По ее словам, тогда в крови сына Добровольской обнаружили запрещенные вещества. Тогда парня ввели в искусственную кому, а сама Добровольская эту тему обсуждать ни с кем не хотела.
В студии также была врач Елена Жукова, которая подтвердила, что стресс действительно мог стать причиной возникновения онкологии. Она пояснила, что артистки все время следят за фигурой, у них много работы, которая часто не дает соблюдать режим сна и правильно питаться.
«Бесконтрольные диеты, когда человек долго без еды, когда есть изменения в желудке, например, гастрит — все это способствует развитию онкологических заболеваний. Табачный дым, алкоголь — это тоже провоцирует изменения», — пояснила Жукова.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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Элина Позднякова