Жена Олега Стриженова прокомментировала его госпитализацию

Олег Стриженов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Госпитализация народного артиста СССР Олега Стриженова была плановой, заявила ТАСС жена звезды кинематографа Лионелла. Собеседница уточнила, что у Стриженова хорошее самочувствие.
«Чувствует себя нормально, ничего серьезного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — прокомментировала Лионелла Стриженова.Перед этим журналисты Shot сообщали, что Стриженова госпитализировали на фоне ишемического инсульта. Источник ТАСС, близкий к окружению Стриженова, опроверг названный диагноз, но подтвердил госпитализацию.
Олегу Стриженову 95 лет. Он широко известен зрителю по фильмам «Овод», «Мексиканец», «Хождение за три моря» и другим кинолентам.
Перед этим стало известно, на что пожаловалась телеведущая Регина Тодоренко.
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