Российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник

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Рядовой Руслан Кузнецов точным выстрелом из штатного оружия сбил украинский беспилотник. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, которое цитирует ТАСС.
По данным ведомства, российский рядовой заметил беспилотник во время наблюдения за погодой. Военнослужащий оценил ситуацию, открыл огонь по объекту и попал в него прямой наводкой. Таким образом наблюдение за позициями российских военных было предотвращено.
Ранее Министерство обороны сообщило, что сержант Сергей Куренев скрытно атаковал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, оценил обстановку и быстро и скрытно переместил боевую машину реактивной системы залпового огня на другую позицию. Произведя расчеты, боец прицелился и атаковал украинских военных.
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Александр Климов