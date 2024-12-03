У леса под Наро-Фоминском задержали торговца наркотиками

Полиция задержала 37-летнего жителя Ногинска по подозрению в попытке продаже наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Задержание произошло рядом с деревней Таширово Наро-Фоминского городского округа. Полицейский патруль заметил автомобиль, который выезжает из леса с выключенными фарами и остановил его для проверки документов. Водитель заметно нервничал, поэтому полицейские решили провести досмотр машины. В багажнике они нашли четыре пакета с веществом в виде порошка и комков и вызвали на место оперативно-следственную группу», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что найденное в машине вещество является наркотиком N-метилэфедроном, Общий вес наркотиков составил более 700 граммов.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ».
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