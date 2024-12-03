В Надыме школьник насмерть забил мать за пристрастие к алкоголю

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В Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа подросток насмерть забил мать-алкоголичку. Об этом сообщили в управление следственного комитета России по региону.
Следствие считает, что 27 ноября между 16-летним подростком и его матерью возникла ссора из-за пристрастия женщины к алкоголю. Молодой человек трижды ударил ее ногой в живот, что стало причиной разрыва брыжеечной артерии. Полученная травма оказалась не совместима с жизнью, женщина умерла.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На время расследования подросток находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что против жительницы Таганрога возбудили уголовное дело за убийство младенца и покушение на убийство другого ребёнка.
Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила дома двух своих детей, положила их в сумки-переноски и отнесла в магазин — там она оставила младенцев, один из которых был мертв, а второй — без сознания.
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По данному факту возбуждено уголовное дело. На время расследования подросток находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что против жительницы Таганрога возбудили уголовное дело за убийство младенца и покушение на убийство другого ребёнка.
Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила дома двух своих детей, положила их в сумки-переноски и отнесла в магазин — там она оставила младенцев, один из которых был мертв, а второй — без сознания.
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Элина Позднякова