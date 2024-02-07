У леса в Коломне задержали мужчину с 6 кг наркотиков

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43-летнего приезжего из Воронежа задержали в лесу под Коломной по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инспекторы ДПС обратили внимание на мужчину, который вышел из леса к припаркованному на обочине автомобилю. Когда они остановили мужчину для проверки документов, тот заметно нервничал. Тогда инспекторы вызвали следственную бригаду», — отмечается в сообщении.В ходе досмотра у мужчины нашли два свёртка с порошком общим весом около 1,5 кг. Порошок был спрятан в пакете с собачьим кормом. Кроме того, в телефоне подозреваемого полиция нашла координаты четырёх закладок с наркотиками, откуда забрали пакеты с порошком весом более чем на 5 кг.
Задержанный рассказал, что нашёл работу в одном из мессенджеров: по указанию работодателя он забирал партии наркотики и развозил по указанным адресам.
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