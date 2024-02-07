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У леса в Коломне задержали мужчину с 6 кг наркотиков

07 февраля 2024, 09:38
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

43-летнего приезжего из Воронежа задержали в лесу под Коломной по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инспекторы ДПС обратили внимание на мужчину, который вышел из леса к припаркованному на обочине автомобилю. Когда они остановили мужчину для проверки документов, тот заметно нервничал. Тогда инспекторы вызвали следственную бригаду», — отмечается в сообщении.
В ходе досмотра у мужчины нашли два свёртка с порошком общим весом около 1,5 кг. Порошок был спрятан в пакете с собачьим кормом. Кроме того, в телефоне подозреваемого полиция нашла координаты четырёх закладок с наркотиками, откуда забрали пакеты с порошком весом более чем на 5 кг.


Эксперты проверили один из свёртков и установили, что это наркотик мефедрон.

Задержанный рассказал, что нашёл работу в одном из мессенджеров: по указанию работодателя он забирал партии наркотики и развозил по указанным адресам.

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#коломна
#наркотики
#полиция
#происшествие
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В Иркутске подросток с пистолетом проник в школу и приказал ученикам встать на колени
В Иркутске подросток с пистолетом проник в школу и угрожал ученикам
07 февраля 2024, 08:44

Фото: iStock/Motortion

В Иркутске десятиклассник с пистолетом проник в школу № 14, зашел в класс и приказал ученикам встать на колени. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, всего в учебное заведение проникли три подростка, которые там не учатся. Они зашли в кабинет, где начала урока ожидали девятиклассники. Тогда 16-летний Даниил продемонстрировал детям пистолет и приказал всем встать на колени. Однако успокоить его удалось его же друзьям, с которыми он пришел в чужую школу. Они вывели его из класса, после чего все трое покинули учебное заведение.

Полиция оперативно задержала их. Оказалось, что угрожавший парень учится дистанционно в Московской онлайн-школе и состоит на учете в ПДН. При этом его друзья не учатся и не работают. Свой поступок они объяснили тем, что пришли к своей подружке и хотели перед ней покрасоваться.

После инцидента на родителей и опекунов подростков, одного из которых воспитывает бабушка, составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

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#полиция
#пистолет
#подростки
#школа
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Бывший майор милиции совершил двойное убийство из мести за сына и получил срок
Ветеран МВД получил 16 лет за двойное убийство из мести за сына
06 февраля 2024, 20:29

Фото: istock / Michał Chodyra

В Курской области бывший майор российской милиции, ветеран МВД Виктор Лебедев, получил 16 лет тюремного заключения за совершение двойного убийства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в Телеграм-канале.

Суд установил, в 2017 году сын Лебедева захлебнулся в пруду. Отец решил, что к этому причастны знакомые мужчина и женщина с которыми сын общался до гибели и находился в день смерти. Мужчина решил отомстить и пригласил знакомых на пикник в безлюдном месте, заранее вырыв там яму. 14 мая Лебедев выстелил в каждого из ружья, а затем добил штыком. Трупы он закопал и скрылся с места преступления. Позже преступление вскрылось, а курянин оказался на скамье подсудимых

Лебедева признали виновным, лишили звания майора милиции и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. С мужчины также взыскали компенсацию морального вреда в пользу родственников убитых.

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#суд
#преступление
#мужчины
#мужчина
#сын
#служба
#убийство
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Glasgow Live: в Таиланде туристка упала с 20-метровой скалы и осталась без денег
06 февраля 2024, 20:13

Фото: istock / peterscode

Туристка из Британии лишилась денег на лечение в Таиланде после падения с 20-метровой скалы. Об этом сообщает Glasgow Live.

35-летняя Керри Хьюз ездила на скутере по острову Ко Ланта 22 января и, потеряв управление, сорвалась со скалы и попала в больницу. Медицинские траты она оплачивала кредитной картой в надежде, что удастся вернуть средства по страховке.

Спустя несколько дней страховая компания уведомление, что не покроет лечение женщины. Эксперты классифицировали транспорт девушки как мотоцикл из-за объема двигателя, а в таких случаях страховка туристки не распространяется.

Узнав это, Хьюз захотела покинуть медицинское учреждение. К тому же, на карте закончился лимит.

«У меня были большие рваные раны на лице, требующие наложения швов, ужасная боль в спине, травма головы, сломанный нос и рана на левом колене», — рассказала пострадавшая.
Девушка не могла самостоятельно передвигаться и лечившая ее врач предложила пациентке временно пожить в ее квартире. Семья пострадавшей организовала сбор средств, чтобы вылечить Хьюз и вернуть ее домой.

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#мотоцикл
#лечение
#врач
#травма
#женщины
#таиланд
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Лефортовский суд заочно арестовал бизнесмена Конаныхина за оправдание терроризма
06 февраля 2024, 18:42

Фото: iStock/Yingko

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бизнесмена Александра Конаныхина, об этом стало известно «Известиям».
Сообщается, что Конаныхина обвиняют по уголовной статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганды терроризма. Ранее он также был объявлен в международный розыск.

6 февраля Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бизнесмена. Он будет заключён под стражу сроком на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации.

Отмечается, что в 2022 году Конаныхин публиковал в своих социальных сетях антироссийские высказывания.

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#суд
#бизнесмен
#террористы
#арест
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Звезда «Игры в кальмара» может оказаться за решёткой за поцелуй в щёку
06 февраля 2024, 18:10

Фото: iStock/FOTOKITA

Южнокорейскому актёру О Ён Су, который прославился ролью в сериале «Игра в кальмара», грозит год тюремного заключения за сексуальные домогательства, об этом сообщает Yonhap.
По информации агентства, в период с августа по сентябрь 2017 года актёр ездил по Южной Корее с турне. Во время одного из выступлений он обнял женщину и поцеловал в щёку без её согласия.

За это суд требует приговорить 79-летнего актёра к одному году тюрьмы за сексуальные домогательства. Помимо этого, суд требует раскрыть его личную информацию, чтобы запретить Су работать в учреждениях для детей и подростков.

Отмечается, что в ходе финального слушания в суде актёр свою вину не признал. Приговор ему вынесут 15 марта.

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#суд
#южная корея
#актёр
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Двое мужчин изнасиловали туристку на глазах у её привязанного друга
TIE: в Индии двое мужчин изнасиловали туристку, а её друга привязали к дереву
06 февраля 2024, 17:50

Фото: istock / ChiccoDodiFC

В поселке Дигха в Индии женщину изнасиловали двое мужчин. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным издания, 3 февраля туристка с другом приехали на курорт на мотоцикле. Они искали гостиницу и решили узнать у местных жителей. Индийцы отвели пару в укромное место, избили мужчину и привязали его к дереву. После этого они изнасиловали женщину и сбежали.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Сообщается, что преступников уже задержали. Они взяты под стражу на 2 недели. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области многодетного отца подозревают в насилии над тремя дочками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пострадавшие
#курорт
#расследование
#насилие
#индия
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В Кемеровской области многодетного отца подозревают в насилии над тремя дочками
06 февраля 2024, 17:13

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

В Кемеровской области многодетного отца подозревают в сексуальном насилии над тремя дочерьми. Всего в семье 8 детей, остальные мальчики. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.

По информации собеседника канала, сотрудники правоохранительных органов проверяет жителя посёлка Северный в Новокузнецком районе Кемеровской области. У полицейских есть сведенья, что с лета 2021 года по октябрь 2023-го Вячеслав Ч. совращал трех дочерей — 17-летнюю студентку первого курса колледжа, 15-летнюю девятиклассницу и 14-летнюю восьмиклассницу.

Известно, что отец неоднократно был судим. Он также состоит на профилактическом учёте в ОПДН, мать поставили на учет в январе 2024-го.

Ранее сообщалось, что вышедший из колонии мужчина сел на 14 лет за надругательство над мальчиком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учёт
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#сотрудники
#педофилия
#насилие
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На канатной дороге «Красной поляны» столкнулись две кабинки
06 февраля 2024, 16:57

Фото: iStock/Inna Polekhina

В Сочи на канатной дороге «Красной поляны» произошла крупная авария – столкнулись две кабинки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, две кабинки, перевозившие туристов по канатной дороге, столкнулись на высоте в 960 метров. Как подобное могло произойти — в настоящий момент выясняется.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

Сегодня неподалёку от места столкновения кабинок произошло ещё одно ЧП — на лыжный комплекс «Лаура» сошла лавина. В снежном плену оказались шесть человек, однако, к счастью, их успели вовремя откопать сотрудники горнолыжной трассы. Отмечается, что никаких серьёзных травм туристы не получили.

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В Солнечногорске спасатели ликвидировали утечку газа в частном доме

Мэр Пинаев заявил, что избиение школьницы – это рядовое событие
#сочи
#лыжи
#курорт
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В Солнечногорске спасатели ликвидировали утечку газа в частном доме
06 февраля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали из дома двух взрослых и ребенка из-за утечки газа. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Жильцы частного дома обратились в службу 112, когда почувствовали запах газа после крушения козырька над входной дверью.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и выяснили, что из-за большого объёма скопившегося снега козырек навеса сломался и повредил газовую трубу. Специалисты обесточили дом, но из-за поврежденного газового вентиля не смогли перекрыть подачу газа. Спасатели предупредили жильцов соседних домов об аварийной ситуации и эвакуировала в безопасное место двоих взрослых и ребенка до приезда аварийной газовой службы», — рассказал начальник караул Николай Гуськов.

Стоит отметить, что инцидент произошел в посёлке Алабушево городского округа Солнечногорск 5 февраля.

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