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У мечети в Москве задержали граждан Турции с гранатой

У мечети в Москве задержали двух турок с предметом, напоминающим гранату
17 августа 2024, 18:57
Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Охрана Сборной мечети Москвы задержала на входе в комплекс двух граждан Турции. Об этом первый зампред Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что у входа в комплекс в районе 17:00 были задержаны двое мужчин, которые пытались пронести гранату Ф-1, не начинённую взрывчатым веществом. У задержанных были при себе турецкие паспорта.

Полицейские оперативно прибыли на место и работают с задержанными.



Мухетдинов добавил, что охрана мечети сработала оперативно.

Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.

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#гражданство
#граната
#полиция
#задержание
В Йошкар-Оле грабитель с пистолетом совершил налёт на аптеку и украл аскорбинки
17 августа 2024, 19:12

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В столице Марий Эл Йошкар-Оле дерзкий налётчик с пистолетом ограбил аптеку. Его добычей стали пять упаковок аскорбиновой кислоты.
На записи камеры видеонаблюдения можно увидеть, как молодой парень сначала бесцельно бродит по аптеке, а потом подходит к девушке-провизору и наставляет на неё пистолет. Та в испуге скрылась под прилавком и нажала тревожную кнопку. Отчаянный марийский «аптечный ковбой» сгрёб с витрины пять упаковок аскорбиновой кислоты, после чего спокойно покинул помещение.

Исполнителя дерзкого налёта задержали довольно быстро, по горячим следам. Выяснилось, что пистолет у него был игрушечный, а аскорбинки он сразу же раздал прохожим. Однако в ходе проверки удалось установить, что за бутафорским налётчиком числится и более «настоящее» преступление — кража женской сумочки.

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#кража
#преступление
#проверки
#камеры
#пистолет
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Пощадил только одну: Недовольный дележкой наследства мужчина расправился с семьей брата
17 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В марте 2021 года суд в Екатеринбурге вынес приговор 36-летнему жителю Тюмени Денису Сабурову, который убил всю семью своего родного брата.

Решил мстить

Всё началось после смерти матери. Старший брат Олег Сабуров лишил Дениса прав на наследство в виде однокомнатной квартиры. Это не устроило мужчину, и он решил отомстить.

Важную роль сыграло отношение Олега к матери, которая скончалась в 2018 году от онкологии. Денис утверждает, что брат не хотел заниматься лечением матери, поэтому просто отправил её в хоспис.

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Расстрелял всю семью

И вот в один летний день Денис вместе с другом отправился в Свердловскую область, чтобы отдохнуть на природе с палатками. Остановились они недалеко от дома, где жил Олег со своей семьёй. В ночь на 2 августа Денис проник в дом и расстрелял всю семью из пистолета. Олег и его жена Анна скончались на месте, а их 20-летняя дочь Александра – через два дня в больнице. У неё осталась новорождённая дочь, которую Денис пощадил.

После совершения убийства он, как ни в чём не бывало, вернулся на угнанных «Жигулях» брата к своему другу.

Соседи только утром обнаружили расстрелянную семью, а коллеги Олега стали тревожится, не увидев его на работе.

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Перед преступлением выиграл суд

Денис полностью признал свою вину в совершённом убийстве. На оглашение приговора в суд Екатеринбурга приехали старшая дочь убитых Алёна Сабурова, которая уже не жила с родителями, и мать Анны Людмила Гладких.

Последняя заявила, что никогда не простит Дениса за совершённое преступление, поскольку оно было сделано не случайно, а намеренно и со всей жестокостью.

Интересно, что за два месяца до убийства Олег Сабуров выиграл суд, который постановил поделить однушку матери в равных долях между ним, Денисом и их отцом.

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Приговор

В результате суд приговорил убийцу к пожизненному заключению свободы. Помимо тройного убийства его обвинили в оставлении в опасности грудного ребёнка убитой Александры, а также в угоне автомобиля брата и незаконном хранении боеприпасов.

Также суд постановил выплатить 1,7 миллиона рублей родственникам убитых.

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#убийство
#екатеринбург
#семья
#суд
#преступление
#мать
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На Украине задержали словака за нелегальную переправку украинцев через границу
17 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/kodda

Украинские пограничники задержали гражданина Словакии, осуществлявшего нелегальную переправку украинцев через границу. Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что задержание произошло в 300 метрах от госграницы. Пограничники отдела «Великий Березный» и сотрудники оперативно-розыскного подразделения Чопского погранотряда выследили мужчину. При задержании он заявил, что просто пошёл в лес за грибами, а документов с собой не взял.

После проведения проверки выяснилось, что 29-летний задержанный является гражданином Словакии. В конце 2022 года его уже задерживали пограничники за незаконную переправку двух украинцев в Словакию. Позднее, в марте этого года его приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Ранее, 2 августа, глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил о растущей активности группировок, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов с Украины.

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#украина
#словакия
#задержание
#граница
#пограничники
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Врач перед процедурой забыл надеть свой слуховой аппарат и не услышал воплей пациента
В США слабослышащий врач сделал пациенту колоноскопию, забыв слуховой аппарат
17 августа 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Staras

В Соединённых Штатах врач, имеющий проблемы со слухом, сделал пациенту колоноскопию, забыв дома слуховой аппарат. Несчастный орал от боли, но доктор не реагировал, так как просто его не слышал.
Ишвари Прасад работает гастроэнтерологом в клинике в штате Флорида с 1990 года, сообщает американское издание USA Today. В последние годы в силу возраста медик начал терять слух, поэтому, чтобы остаться на работе, стал пользоваться слуховым аппаратом. Однажды он забыл устройство дома и решил, что всё обойдётся, однако ошибся. Во время процедуры что-то пошло не так, и пациент, на которого не подействовала анестезия, начал кричать. Но врач предсказуемо никак не отреагировал на крики и стоны, так как просто их не слышал.

В жалобе на Прасада говорится, что медик не сразу прекратил процедуру. Ассистент, который находился в кабинете и, в отличие от доктора, прекрасно слышал стенания пациента, предложил прерваться и продолжить позже, когда подействует наркоз, но врач только огрызнулся и сказал, что лучше знает, когда, что и как нужно делать.

Естественно, пациент после процедуры, больше напоминавшей пытку, подал на гастроэнтеролога жалобу. Суд штата Флорида приговорил Прасада к штрафу в размере 7,5 тысячи долларов. Также ему запрещено проводить колоноскопию в течение испытательного срока.

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#суд
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#жалобы
#врач
#дома
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ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами в Судже
ФСБ открыла дело на итальянских журналисток за незаконное пересечение границы
17 августа 2024, 17:28

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли государственную границу РФ и подготовили репортаж из Суджи Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что ФСБ также проводит правовую оценку материалов СМИ, свидетельствующих о нахождении на территории российского КПП в Судже американского корреспондента телеканала CNN Ника Пейтона Уолша. Решение будет вынесено позднее.

В ведомстве напомнили, что по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении российской госграницы предусматривается минимальное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или же тюремное заключение на срок до четырёх лет.

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#курская область
#уголовное дело
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В Лондоне горит историческое здание XVIII века
Sky News: в Лондоне вспыхнул пожар в историческом здании Сомерсет-хаус
17 августа 2024, 17:10

Фото: iStock/Distortion Media

В Лондоне загорелось историческое здание XVIII века. Об этом сообщает издание Sky News.
Отмечается, что речь идёт о здании Сомерсет-хаус, в котором располагается один из самых посещаемых художественных музеев мира. Дом построен три столетия назад.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно. На месте происшествия работают 100 пожарных. Всех посетителей и сотрудников музея оперативно эвакуировали, движение на дорогах вблизи здания затруднено из-за пожарной техники.

Уточняется, что субботу в Сомерсет-хаусе должен был состояться фестиваль брейк-данса.

Ранее сообщалось, что в Китае на списанном советском авианосце «Минск» произошёл пожар.

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#лондон
#великобритания
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#здание
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Продавец выпил 70 литров пива на работе и заявил в полицию о грабеже
В Костроме продавец выпил 70 литров пива на работе и подал заявление о грабеже
17 августа 2024, 16:22

Фото: iStock/Evan Cottrell

В Костроме продавец пытался выдать недостачу 70 литров пива и около килограмма фисташек за кражу со взломом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Отмечается, что в полицию обратился продавец одной из торговых точек города. Он утверждал, что пришёл на работу и обнаружил вскрытый дверной замок, отсутствие наличных денег в кассе и недостачу 30 литров пива и снеков.

Полицейские приступили к расследованию и раскрыли преступление по горячим следам. Выяснилось, что продавец, дождавшись отъезда хозяина магазина в командировку, сам вскрыл замок, разбросал товары и взял из кассы 11 тысяч рублей. Также следователи установили, что недостача пива составила не 30 литров, как заявлял мужчина, а 70. Также из магазина «пропали» 800 граммов фисташек.

В отношении продавца было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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#костромская область
#продажа
#пиво
#магазин
#кража
#полиция
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Ребёнок подстрелил сверстника из винтовки, пуля пробила сонную артерию
В Саратове ребёнок подстрелил сверстника из пневматической винтовки
17 августа 2024, 15:47

Фото: iStock/CatEyePerspective

Ребёнок подстрелил ровесника из винтовки в Саратове. Об этом ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» сообщила РЕН ТВ.
Отмечается, что врачам удалось чудом спасти семилетнего мальчика, в которого случайно выстрелил из пневматической винтовки другой ребёнок.

Всё произошло дома у одного из детей. Они нашли оставленное без присмотра ружьё и случайно выстрелили из него. Пуля попала в шею мальчику.

Ребёнка в тяжёлом состоянии экстренно доставили в больницу. Пуля в нескольких местах пробила сонную артерию и пищевод, после чего попала в желудок. Мальчик не истёк кровью до прибытия медиков, что врачи назвали настоящим чудом.

Мальчика прооперировали, сейчас его жизнь ничего не угрожает.

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В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в трёх торговых центрах
17 августа 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

В Ростове-на-Дону женщина устроила фейерверк и пожар в зданиях сразу трёх торговых центров. Скорее всего, она действовала, выполняя задания мошенников.
Внезапный фейерверк наблюдали посетители ТЦ «Орбита» и ТЦ «Парк», сообщает телеграм-канал Baza. В последнем незапланированный салют произошёл в отделе электроники. А в ТЦ «Орбита» петарды разлетались во все стороны среди рядов супермаркета. Позднее пожар после фейерверка произошёл ещё в одном ростовском ТЦ, но его удалось быстро потушить.

Все три эпизода стали делом рук одной женщины. Камеры видеонаблюдения запечатлели её, когда она оставляла сумку с фейерверком в глубине зала, после чего там начался пожар от разлетающихся петард. Происходящее женщина снимала на телефон, скорее всего для того, чтобы отчитаться о работе перед мошенниками. Подозреваемая уже задержана.

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