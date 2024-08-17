У мечети в Москве задержали граждан Турции с гранатой

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Охрана Сборной мечети Москвы задержала на входе в комплекс двух граждан Турции. Об этом первый зампред Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что у входа в комплекс в районе 17:00 были задержаны двое мужчин, которые пытались пронести гранату Ф-1, не начинённую взрывчатым веществом. У задержанных были при себе турецкие паспорта.
Полицейские оперативно прибыли на место и работают с задержанными.
Мухетдинов добавил, что охрана мечети сработала оперативно.
Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.
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Полицейские оперативно прибыли на место и работают с задержанными.
Мухетдинов добавил, что охрана мечети сработала оперативно.
Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.
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Анастасия Чинкова