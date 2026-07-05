Россиянка оказалась взаперти в заполнявшемся водой подземном паркинге ЖК
Жительница Ленинградской области оказалась запертой в подземном паркинге жилого комплекса «Мурино-Клаб» во время сильного ливня. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По словам девушки по имени Екатерина, она спустилась на парковку, чтобы переставить машину, но выбраться обратно не смогла: двери перешли в аварийный режим и заблокировались, лифт остановился, а мобильная связь в помещении отсутствовала.
Через входные двери в паркинг начала поступать вода. Через час охранники обнаружили Екатерину и помогли ей покинуть затопленное помещение. Позже коммунальные службы откачали воду с парковки. Девушка отметила, что сильно промокла и замёрзла, но главным везением назвала отсутствие у неё клаустрофобии.
Известно, что за час на севере Санкт-Петербурга выпало около 15 миллиметров осадков, при этом интенсивность достигала почти 12 миллиметров за 20 минут при норме 7,2 миллиметра.
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