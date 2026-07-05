Достижения.рф

Россиянка оказалась взаперти в заполнявшемся водой подземном паркинге ЖК

В Ленобласти вода затопила паркинг ЖК и заблокировала внутри девушку
Фото: Istock/Автор

Жительница Ленинградской области оказалась запертой в подземном паркинге жилого комплекса «Мурино-Клаб» во время сильного ливня. Об этом информирует Telegram-канал Baza.



По словам девушки по имени Екатерина, она спустилась на парковку, чтобы переставить машину, но выбраться обратно не смогла: двери перешли в аварийный режим и заблокировались, лифт остановился, а мобильная связь в помещении отсутствовала.

Через входные двери в паркинг начала поступать вода. Через час охранники обнаружили Екатерину и помогли ей покинуть затопленное помещение. Позже коммунальные службы откачали воду с парковки. Девушка отметила, что сильно промокла и замёрзла, но главным везением назвала отсутствие у неё клаустрофобии.

Известно, что за час на севере Санкт-Петербурга выпало около 15 миллиметров осадков, при этом интенсивность достигала почти 12 миллиметров за 20 минут при норме 7,2 миллиметра.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0